Так случается, если не пользоваться зеркалами и поворотниками

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В Москве на Северо-Восточной хорде напротив гостиницы Измайлово водитель на автомобиле Мерседес (05 регион) при перестроении без поворотников и не глядя в зеркала совершил небольшое ДТП.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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