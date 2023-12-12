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Так случается, если не пользоваться зеркалами и поворотниками

Так случается, если не пользоваться зеркалами и поворотниками

Автор:
12 декабря 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Москве на Северо-Восточной хорде напротив гостиницы Измайлово водитель на автомобиле Мерседес (05 регион) при перестроении без поворотников и не глядя в зеркала совершил небольшое ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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2k
alex 46 минут назад
национальность не называем. регион 05 достаточно
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Андрей Еделькин 2 минуты назад
Да не он просто решил что все разбегаться теперь должны, царь едет!
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773
Михаил 4 минуты назад
Нахрена им вообще права выдают??? 9 из 10 машин из данного региона передвигаются вообще хрен пойми как... 100% он еще вылез и права качал...
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12k
Б.Касторский 11 минут назад
Может задумался и решил, что он на свадьбе? Я много роликов видел, там свадьба без толканий на автомобилях не свадьба.
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3k
Alexander Parshuto 15 минут назад
А водитель с регистратором остановился или специально ролик прервал так чтобы не видно было, что он поехал дальше?
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43k
Валерий 38 минут назад
05 это диагноз, их вообще нельзя дальше Махачкалы выпускать
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