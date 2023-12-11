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Летний стиль вождения зимой до добра не доведёт

Летний стиль вождения зимой до добра не доведёт

Автор:
11 декабря 2023 09:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9 декабря в Омске на метромосту произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Среди них, судя по кадрам, есть такси. О пострадавших не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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2k
Леонид Час назад
вспомнилось-
пришла зима
дожди сменив на снегопады
асфальт сменив на гололёд
водитель аккуратней
где то рядом
виляя задом едет [мат].
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2k
Андерсен Час назад
На мостах зимой надо быть готовым к гололеду, это частое явление. Едешь себе спокойно, привык к условиям движения, а при въезде на мост все резко меняется, сцепление с дорогой никакое. У меня машину помотало знатно, когда в первый раз столкнулся с этим, хорошо что без ДТП, зато урок усвоил на всю жизнь.
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2k
Леонид Час назад
вспомнилось- пришла зима дожди сменив на снегопады асфальт сменив на гололёд водитель аккуратней где то рядом виляя задом едет долпоёп.
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