Летний стиль вождения зимой до добра не доведёт

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9 декабря в Омске на метромосту произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Среди них, судя по кадрам, есть такси. О пострадавших не сообщается.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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