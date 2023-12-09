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"Слышь, плати!": в Нью-Йорке утвердили тарифный план за посещение центра города

"Слышь, плати!": в Нью-Йорке утвердили тарифный план за посещение центра города

Автор:
09 декабря 2023 12:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   авто   борьба с пробками   плата за въезд   пробки   такси   транспортный налог   
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Правительство города таким образом решило бороться с автомобильными пробками. Заплатят все, кроме водителей скорых и снегоуборочных машин.

Нью-Йорк задыхается от автомобилей. Особенно серьёзные пробки наблюдают в час пик. Чтобы разгрузить город от обилия авто, власти решили пойти на непопулярные меры: ввести плату за въезд в центр города, Эту инициативу начали обсуждать еще летом, а сейчас окончательно пришли к необходимости введения подобных ограничений. Предполагается, что нововведения заработают весной 2024 года. Власти считают такие меры вынужденными.


Итак, плата за проезд будет взиматься со всех водителей легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. С разных транспортных средств будут взиматься разные суммы — вот разбивка цен:

  • Легковой транспорт - : $ 15
  • Небольшие грузовики (например, грузовые фургоны и т.д.) - $ 24
  • Большие грузовики - $ 36
  • Мотоциклы - $ 7,50

Эти нововведения затронут всех водителей, въезжающих в так называемый Центральный деловой район (CBD), который простирается от 60-й улицы в Манхэттене и ниже, вплоть до южной оконечности Финансового района.



Что еще известно об этих ограничениях?

  • Полные дневные тарифы будут действовать с 17:00 до 21:00 по будням и с 9:00 до 21:00 по выходным. Правление призвало снизить тарифы на проезд в нерабочее время (с 9 вечера до 5 утра по будням и с 9 вечера до 9 утра по выходным) примерно на 75% — примерно на 3,50 доллара вместо 15 долларов за легковой автомобиль.
  • С водителей будет взиматься плата только за въезд в зону, но не за выезд из нее и не за пребывание в ней. Это означает, что с жителей, которые въезжают в центральный деловой район и объезжают свой квартал в поисках парковки, плата взиматься не будет.
  • В день будет взиматься только одна плата за проезд, поэтому с любого, кто въезжает в этот район, затем выезжает и возвращается, плата за проезд взимается только один раз за этот день.


К сожалению, исключений власти не сделают никому, кроме водителей неотложек и снегоуборщиков. Это означает, что таксисты тоже попадают в категорию, которая будет платить за пробки. Плату как таковую с них брать не будут, но уже известно, что водителей городского такси обяжут дополнительно платить налог в сумме 1,25 долларов за поездку. А тех, кто работает на Uber, Lyft и т.п. будут снимать больше - 2,50 доллара за один маршрут.


Исполнительный директор Альянса работников такси Нью-Йорка Бхайрави Десаи уже заявила, что это нововведение "безрассудное", и оно разорит работников такси. А вот власти Нью-Йорка считают, что эта инициатива значительно уменьшит пробки и пополнит городской бюджет. Насчёт последнего никто не сомневается.

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Метки: Нью-Йорк   авто   борьба с пробками   плата за въезд   пробки   такси   транспортный налог   
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6  комментариев
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1k
Мария Коненкова Час назад
Сама по себе это хорошая инициатива, и такой опыт власти крупных городов перенимают друг у друга. Но есть нюанс: при хорошо развитой сети общественного транспорта так делать можно и нужно - хочешь свою задницу до офиса в собственной машинке подкатить - плати. Жаль денег - на метро. В Нью Йорке метро есть, но степень "покрытия" я не знаю, не была, опять же, пишут, там опасно, а как у них с автобусами, не в курсе. Так что выйдет ли что-то хорошее, кроме наполнения бюджета, прогнозировать сложно.
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4k
5010_BIRD 11 минут назад
За свои деньги еще и в пробке постоять.
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36k
АнтонПолднев 36 минут назад
Ну сама идея не нова. Насколько я знаю в Лондоне давно так. И цены там совсем не символические. Насколько помню что-то вроде 15 фунтов. Ниже уже писали о том, что это актуально при должном развитии сети общественного транспорта. А то если на такси перемещаться, то овчинка явно выделки не стОит.
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204
ApolloOne 40 минут назад
Ничего хорошего из этого не выйдет, я почему-то уверен.
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17k
a_komolow 43 минуты назад
Напоминает фильм " Время "
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