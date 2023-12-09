"Слышь, плати!": в Нью-Йорке утвердили тарифный план за посещение центра города

Нью-Йорк задыхается от автомобилей. Особенно серьёзные пробки наблюдают в час пик. Чтобы разгрузить город от обилия авто, власти решили пойти на непопулярные меры: ввести плату за въезд в центр города, Эту инициативу начали обсуждать еще летом, а сейчас окончательно пришли к необходимости введения подобных ограничений. Предполагается, что нововведения заработают весной 2024 года. Власти считают такие меры вынужденными.

Итак, плата за проезд будет взиматься со всех водителей легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. С разных транспортных средств будут взиматься разные суммы — вот разбивка цен: