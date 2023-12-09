"Слышь, плати!": в Нью-Йорке утвердили тарифный план за посещение центра города

Правительство города таким образом решило бороться с автомобильными пробками. Заплатят все, кроме водителей скорых и снегоуборочных машин.
Нью-Йорк задыхается от автомобилей. Особенно серьёзные пробки наблюдают в час пик. Чтобы разгрузить город от обилия авто, власти решили пойти на непопулярные меры: ввести плату за въезд в центр города, Эту инициативу начали обсуждать еще летом, а сейчас окончательно пришли к необходимости введения подобных ограничений. Предполагается, что нововведения заработают весной 2024 года. Власти считают такие меры вынужденными.
Итак, плата за проезд будет взиматься со всех водителей легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. С разных транспортных средств будут взиматься разные суммы — вот разбивка цен:
- Легковой транспорт - : $ 15
- Небольшие грузовики (например, грузовые фургоны и т.д.) - $ 24
- Большие грузовики - $ 36
- Мотоциклы - $ 7,50
Эти нововведения затронут всех водителей, въезжающих в так называемый Центральный деловой район (CBD), который простирается от 60-й улицы в Манхэттене и ниже, вплоть до южной оконечности Финансового района.
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Что еще известно об этих ограничениях?
- Полные дневные тарифы будут действовать с 17:00 до 21:00 по будням и с 9:00 до 21:00 по выходным. Правление призвало снизить тарифы на проезд в нерабочее время (с 9 вечера до 5 утра по будням и с 9 вечера до 9 утра по выходным) примерно на 75% — примерно на 3,50 доллара вместо 15 долларов за легковой автомобиль.
- С водителей будет взиматься плата только за въезд в зону, но не за выезд из нее и не за пребывание в ней. Это означает, что с жителей, которые въезжают в центральный деловой район и объезжают свой квартал в поисках парковки, плата взиматься не будет.
- В день будет взиматься только одна плата за проезд, поэтому с любого, кто въезжает в этот район, затем выезжает и возвращается, плата за проезд взимается только один раз за этот день.
К сожалению, исключений власти не сделают никому, кроме водителей неотложек и снегоуборщиков. Это означает, что таксисты тоже попадают в категорию, которая будет платить за пробки. Плату как таковую с них брать не будут, но уже известно, что водителей городского такси обяжут дополнительно платить налог в сумме 1,25 долларов за поездку. А тех, кто работает на Uber, Lyft и т.п. будут снимать больше - 2,50 доллара за один маршрут.
Исполнительный директор Альянса работников такси Нью-Йорка Бхайрави Десаи уже заявила, что это нововведение "безрассудное", и оно разорит работников такси. А вот власти Нью-Йорка считают, что эта инициатива значительно уменьшит пробки и пополнит городской бюджет. Насчёт последнего никто не сомневается.
Источник:
- Народное творчество в пробках
- Города с самыми большими пробками
- Календарь Нью-Йоркских таксистов 2018
- Самыми большие пробки в мегаполисах
- Календарь Нью-Йоркских таксистов на 2019 год
https://dzen.ru/a/XwGr03k0dQQ9cqvzhttps://dzen.ru/a/XwGr03k0dQQ9cqvz
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