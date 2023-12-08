До 3 лет лишения свободы за скручивание пробега

В РОАД заявили, что фиксацию пробега осуществляют, к примеру, официальные дилеры при техобслуживании, и эта информация хранится в сервисной истории. Однако не у каждого есть к ней доступ, и далеко не каждый автомобиль обслуживается на дилерских станциях. Таким образом, записи о пробеге, которые можно было бы вносить в эПТС, к примеру, при регистрационных действиях или в историю полисов ОСАГО, помогут покупателю подержанного автомобиля сориентироваться.



С предложением об ответственности за скрутку пробега РОАД выступала ещё весной. Тогда предлагалось штрафовать таких продавцов на 300 тысяч рублей, а при неоднократном нарушении лишать свободы на срок от года до трёх. Сейчас специалисты РОАД ведут переговоры с представителями властных структур для формирования официального текста законопроекта, но когда именно он будет внесён для рассмотрения, пока неясно. Тем не менее уже понятно, что для реализации концепции РОАД придётся вносить поправки сразу в несколько федеральных законов.