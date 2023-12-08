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До 3 лет лишения свободы за скручивание пробега

До 3 лет лишения свободы за скручивание пробега

Автор:
08 декабря 2023 15:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
980
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» готовит законопроект об ответственности за корректировку показаний одометра при продаже автомобилей: в РОАД считают, что это наносит материальный ущерб и конечному покупателю, и рынку в целом. Сдерживать мошенников предлагается, к примеру, регулярной фиксацией показаний одометра в электронном паспорте.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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8  комментариев
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57k
zloykoyot 54 минуты назад
Давно пора. В тех же штатах если человек на купленной б/у машине попадёт в аврию и факт скрутки обнаружится - продавец сядет.
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0
Werrr 10 минут назад
Обнуление это законно В.В. Путин
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22k
Mike Miller 13 минут назад
Как по мне, пора одометр ограничивать тупо 200т км. А дальше пофиг.
Авто смотреть нужно в живую, а не по объявлению.
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1k
Rool 15 минут назад
интересно как доказывать будут? факта маловато..."это не я"
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7k
Allmaster 40 минут назад
Ну примут закон.
А как контролировать будут?
Уже так и делают особо прошаренные.
Перед поездкой к дилеру там или на страховку отматывают и там фиксируют уже смотанный пробег.
В блоках никто смотреть не будет.
Не выйдет же тетка страховщик со сканером и не начнет же в блоках лазить)))
Ну и по блокам.
Если не считать всякого дорогого немца, где пробег раскидан в куче мест, в среднего класса машине в 2-3 местах. Щиток, мозги и АБС, что делается уже вполне себе легко.
Мотается все, просто вопрос цены.

У меня другой вопрос, почему продаваны сами инициируют этот закон?
В салонах почти все тачки мотанные.
Они же первые жулики.
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657
Александр Час назад
На каждую хитрую ж...у ,есть х...й с резьбой...
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