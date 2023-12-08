До 3 лет лишения свободы за скручивание пробега

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» готовит законопроект об ответственности за корректировку показаний одометра при продаже автомобилей: в РОАД считают, что это наносит материальный ущерб и конечному покупателю, и рынку в целом. Сдерживать мошенников предлагается, к примеру, регулярной фиксацией показаний одометра в электронном паспорте.
В РОАД заявили, что фиксацию пробега осуществляют, к примеру, официальные дилеры при техобслуживании, и эта информация хранится в сервисной истории. Однако не у каждого есть к ней доступ, и далеко не каждый автомобиль обслуживается на дилерских станциях. Таким образом, записи о пробеге, которые можно было бы вносить в эПТС, к примеру, при регистрационных действиях или в историю полисов ОСАГО, помогут покупателю подержанного автомобиля сориентироваться.
С предложением об ответственности за скрутку пробега РОАД выступала ещё весной. Тогда предлагалось штрафовать таких продавцов на 300 тысяч рублей, а при неоднократном нарушении лишать свободы на срок от года до трёх. Сейчас специалисты РОАД ведут переговоры с представителями властных структур для формирования официального текста законопроекта, но когда именно он будет внесён для рассмотрения, пока неясно. Тем не менее уже понятно, что для реализации концепции РОАД придётся вносить поправки сразу в несколько федеральных законов.
С предложением об ответственности за скрутку пробега РОАД выступала ещё весной. Тогда предлагалось штрафовать таких продавцов на 300 тысяч рублей, а при неоднократном нарушении лишать свободы на срок от года до трёх. Сейчас специалисты РОАД ведут переговоры с представителями властных структур для формирования официального текста законопроекта, но когда именно он будет внесён для рассмотрения, пока неясно. Тем не менее уже понятно, что для реализации концепции РОАД придётся вносить поправки сразу в несколько федеральных законов.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили закон машина штраф
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Авто смотреть нужно в живую, а не по объявлению.
А как контролировать будут?
Уже так и делают особо прошаренные.
Перед поездкой к дилеру там или на страховку отматывают и там фиксируют уже смотанный пробег.
В блоках никто смотреть не будет.
Не выйдет же тетка страховщик со сканером и не начнет же в блоках лазить)))
Ну и по блокам.
Если не считать всякого дорогого немца, где пробег раскидан в куче мест, в среднего класса машине в 2-3 местах. Щиток, мозги и АБС, что делается уже вполне себе легко.
Мотается все, просто вопрос цены.
У меня другой вопрос, почему продаваны сами инициируют этот закон?
В салонах почти все тачки мотанные.
Они же первые жулики.