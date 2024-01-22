Детройтский автосалон в этом году "всё"

Детройтский автосалон проходил в январе много лет подряд, но некоторое время назад организаторы решили, что популярности выставки мешает пересечение с другими крупными мероприятиями — в первую очередь выставкой электроники CES в Лас-Вегасе.



После длительной паузы на фоне пандемии коронавируса автосалон перенесли на сентябрь: в первый месяц осени NAIAS проводили в 2022 и 2023 годах. Однако особого интереса у автопроизводителей выставка не вызвала. К примеру, на NAIAS прошлого года самыми громкими премьерами стали лишь несколько плановых рестайлингов.



Исполнительный директор NAIAS Род Альбертс заявил изданию Motor1, что рассчитывает на повышение внимания к автосалону за счёт возврата на привычное место в начале года. Решение, по его словам, принято после обсуждений с многочисленными партнёрами. В то же время издание отмечает, что выставка CES в последние годы становится всё более востребованной у автопроизводителей: в 2024-м на ней состоялся ряд знаковых премьер. Кроме того, растёт популярность Токийского автосалона, который также проходит в январе.



В 2025 году NAIAS, как ожидается, откроется для посетителей 10 января.