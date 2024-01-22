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Детройтский автосалон в этом году "всё"

Детройтский автосалон в этом году "всё"

Автор:
22 января 2024 17:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   автосалон   выставка   машина   
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Оргкомитет международной автовыставки NAIAS (Североамериканский международный автосалон, он же Детройтское мотор-шоу) заявил, что в 2024 году не будет проводить мероприятие. Следующая выставка состоится в январе 2025-го — пауза связана с желанием организаторов вернуть NAIAS на его традиционное место в календаре.

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Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   автосалон   выставка   машина   
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1  комментарий
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Deniss Минуту назад
очень скоро все забудут про Детройт - Китайцы займут все...
скоро...
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