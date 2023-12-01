Очередной слепой водитель сбил пешехода

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После недавнего ролика многие комментаторы жаловались и спрашивали - "почему там сразу толпа собирается, а у нас никто никогда не помогает". Вот наглядный пример как и в других городах люди приходят на помощь. ДТП произошло в Волжском на улице Профсоюзов. На пешеходном переходе к ТЦ Радуга легковой автомобиль сбил пешехода.
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