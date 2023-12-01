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Очередной слепой водитель сбил пешехода

Очередной слепой водитель сбил пешехода

Автор:
01 декабря 2023 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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После недавнего ролика многие комментаторы жаловались и спрашивали - "почему там сразу толпа собирается, а у нас никто никогда не помогает". Вот наглядный пример как и в других городах люди приходят на помощь. ДТП произошло в Волжском на улице Профсоюзов. На пешеходном переходе к ТЦ Радуга легковой автомобиль сбил пешехода.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Сергей 15 минут назад
А пешеход, не слепой случайно?
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4k
ProstoBoBka Час назад
Первая переходит разговаривая по телефону(в наше время голова на 360 градусов должна крутиться, идиотов за рулем полно!), второй с глухой тонировкой... и скорее всего тоже в телефоне, нашли друг друга!
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11k
Игорь Час назад
ну судя по тонировке- не удивительно
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