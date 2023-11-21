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Неожиданное выступление водителя Приоры

Неожиданное выступление водителя Приоры

Автор:
21 ноября 2023 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дагестан   Лада   Приора   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в дагестанском селе Первомайское. На перекрёстке Приора столкнулась с грузовой Гаелью. Сообщается, что светофор там не работает. Сразу после аварии случилось что-то непонятное.

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Метки: Видео   ДТП   Дагестан   Лада   Приора   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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28k
Matrosskin 2 часа назад
Вот кстати заметил интересную вещь ( пох на дизлайки, но это моё наблюдение) : что бы там не было, но лица " национальности, которую нельзя называть" при ДТП всегда останавливаются и толпой бегут помогать ( хотя иногда лучше бы они это не делали), а у нас в том же Питере 99% проедут, и притормозят только чтоб на телефон снять. Пару лет назад зимой попал в небольшое ДТП ( женщину на каше снежной занесло со встречки), пока ждали ДПС ( т.к. ущерб явно выходил за лимиты Европротокола) и эвакуатор - постоянно останавливались, спрашивали - " погреться не надо в машине ? Помочь оттолкать ? ", наши же все проезжали мимо.
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11k
Юрий 15 минут назад
Похоже водила на приоре умом тронулся.
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25k
ЦСКА Полчаса назад
это лезгинка
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11k
Telar Gouroi 43 минуты назад
Сгорел сарай гори и хата.
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20k
Алексей 2 часа назад
До конца не показали, было интересно досмотреть что там с автолюбителем стало когда его из машины вытащили
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71
Сергей Алексей Час назад
Умер он вроде, по новостям говорили.
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