Неожиданное выступление водителя Приоры

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ДТП произошло в дагестанском селе Первомайское. На перекрёстке Приора столкнулась с грузовой Гаелью. Сообщается, что светофор там не работает. Сразу после аварии случилось что-то непонятное.
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Сам зимой останавливаюсь и спрашиваю у водителей сломавшихся фур - всё ли с ними хорошо, не нужно ли привезти еды или отогреть в машине с печкой.
Умирают, паршивенько получилось, он от приступа крутится начал