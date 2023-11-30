Поехала на красный и сбила ребёнка на пешеходном переходе

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"На 962 км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры", женщина, 1965 г.р., управляя автомобилем Ниссан, при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора допустила наезд на девочку, 2014 г.р., которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован", - сообщает полиция.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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лет 5 назад был случай, когда парень взял у друга джип (вроде крузак), на полном ходу сбил молодую девушку насмерть на переходе, а журналистам в интервью говорил, что она шла не по "пешеку", шаталась как пьяная (как он это увидел за полсекунды - загадка).
к сожалению не известно что ему присудили...