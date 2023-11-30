Поехала на красный и сбила ребёнка на пешеходном переходе

"На 962 км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры", женщина, 1965 г.р., управляя автомобилем Ниссан, при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора допустила наезд на девочку, 2014 г.р., которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован", - сообщает полиция.

0