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Поехала на красный и сбила ребёнка на пешеходном переходе

Поехала на красный и сбила ребёнка на пешеходном переходе

Автор:
30 ноября 2023 10:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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"На 962 км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры", женщина, 1965 г.р., управляя автомобилем Ниссан, при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора допустила наезд на девочку, 2014 г.р., которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован", - сообщает полиция.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5  комментариев
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1k
DDM 17 минут назад
Покажу детям, какие бывают мрази за рулём. И чем может грозить забывчивость и невнимательность. Надеюсь, что девочка выживет и поправится.
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391k
Алексей Час назад
в прошлом году такая же мразь женского пола в Тосно сбила двух девочек. одну на смерть,вторую с тяжелыми травмами в больницу увезли.
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3k
kuchipachi Час назад
Куда смотрят эти водители? Вопрос риторический
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3k
Роман Час назад
Прикольной была бы практика, когда виновному про наличие видео говорили уже после подачи им своих показаний.
лет 5 назад был случай, когда парень взял у друга джип (вроде крузак), на полном ходу сбил молодую девушку насмерть на переходе, а журналистам в интервью говорил, что она шла не по "пешеку", шаталась как пьяная (как он это увидел за полсекунды - загадка).
к сожалению не известно что ему присудили...
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