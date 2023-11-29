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В ГИБДД рассказали о 3 новых автоподставах

В ГИБДД рассказали о 3 новых автоподставах

Автор:
29 ноября 2023 15:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   автоподстава   машина   мошнник   
3055
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Мошенничество на дороге крайне сложно искоренить, поэтому водителям следует быть готовыми к любому развитию событий. Представитель ГИБДД рассказал о трёх самых дерзких автоподставах, которые в последнее время чаще стали использовать жулики.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   автоподстава   машина   мошнник   
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14  комментариев
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Б.Касторский 2 часа назад
Не очень понял, что нового в этих подставах? Они стары как го-но мамонта.
Ещё бы упомянули коляски на придомовых территориях.
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Jimmy 49 минут назад
про праворульное авто поржал ))) где вы таких дебилов находите ?
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Добрый Бабайка

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