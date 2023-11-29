В ГИБДД рассказали о 3 новых автоподставах

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Каждый раз, когда вы пытаетесь выехать задним ходом с парковки, например, торгового центра, будьте внимательны. Нередко дети и даже взрослые в этот момент специально подставляются под машину, а затем требуют компенсации.Если в час пик вас настойчиво пропускают на нерегулируемом перекрестке, тоже лучше насторожиться. Нередко автоподставщики, находясь на главной дороге, подают сигналы водителю на второстепенной дороге, например, моргая фарами, что они его пропускают. Как только вы начнете движение, жулики также поедут и столкнутся с вашей машиной. После ДТП автоподставщики будут утверждать, что они и не собирались никого пропускать. В большинстве случаев у злоумышленников праворульное авто, запчасти на которое стоят очень дорого, поэтому выплата по ДТП будет весьма высокой, а повреждения у них минимальными.И, наконец, в третьем случае, мошенники выбирают пожилых водителей или женщин с детьми, которые едут по переполненным парковкам. В машину бросают предмет, похожий на бутылку, завернутую в тряпку, после чего раздается стук. Взволнованный жулик бросается к припаркованному автомобилю и говорит, что жертва задела его зеркало. В суматохе жертве предлагается быстро рассчитаться "за ремонт" и скорее покинуть место происшествия.