Перебегал дорогу и попал в больницу

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В Ижевске на улице Чайковского 8-летний мальчик при попытке перебежать дорогу попал под машину Деу Нексия под управлением 22-летнего водителя. Школьник получил травмы и был доставлен в больницу.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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Современными детьми похоже никто не занимается. Ни дома, ни в детсаду, ни тем более в школе.
А в СССР, даже преподавали ПДД в детсаду в виде игр.