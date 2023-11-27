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Перебегал дорогу и попал в больницу

Перебегал дорогу и попал в больницу

Автор:
27 ноября 2023 12:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Ижевске на улице Чайковского 8-летний мальчик при попытке перебежать дорогу попал под машину Деу Нексия под управлением 22-летнего водителя. Школьник получил травмы и был доставлен в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Я считаю, что тут не мальчик попал под машину, а водитель Деу Нексия сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
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9k
Trenzel2003 10 минут назад
Мне родители вбили в голову еще в 4-5 лет когда мне было. Переходя дорогу посмотри налево, дойдя до середины, посмотри направо! И только убедившись в безопасности, переходи дорогу.
Современными детьми похоже никто не занимается. Ни дома, ни в детсаду, ни тем более в школе.
А в СССР, даже преподавали ПДД в детсаду в виде игр.
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700
Константин Час назад
Вбили наверное в голову,, что пешеход всегда прав...а как правильно переходить дорогу в голову не вбили. ПДД, да и вообще любые правила безопасности кровью пишутся.
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