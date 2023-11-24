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Депутаты предложили смягчить правила парковки возле остановок общественного транспорта

Депутаты предложили смягчить правила парковки возле остановок общественного транспорта

Автор:
24 ноября 2023 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   
946
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В Госдуме предложили смягчить правила парковки возле остановок общественного транспорта. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он обратился с соответствующим предложением к главе ГИБДД Михаилу Черникову.

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Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   
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11  комментариев
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3k
Максим 51 минуту назад
Ну допустим, без проблем выехать автобус сможет, если перед ним в 5 метрах никого нет, а вот заехать, так чтобы задняя часть не торчала на другую полосу сомневаюсь.
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13k
кот базилий Полчаса назад
Сразу оккупируют таджик-такси , и будут кучами стоять заплевав тротуар попутно.
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1k
Alex Полчаса назад
Милонов на общественном транспорте не ездит , вот и выдвигает глупые предложения. У нас же зачастую на одну остановку приходит 3-4 разных маршрута, и как они там на 10 метрах пассажиров высаживать будут? По очереди? Милонов предлагает устраивать пробки из автобусов? Лучше бы предложил увеличить количество парковочных мест...
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Милонов за права меньшинств выступил, что ли? )))
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480
no. Едондер пуп 20 минут назад
спалился ))
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891
Ольга 41 минуту назад
на одну остановку могут приехать с небольгим интервалом 2-3 маршрутки. где они ждать будут, на полосе? нех свои тарантайки на остановку мостить и, они и без того там кучами торчат, особенно вечером.
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3k
Роман 42 минуты назад
"5 метров достаточное для того, чтобы маршрутным транспортным средствам заезжать на остановку без помех."
Насмещнил, меня, блин.
это для одного сферического автобуса в вакууме может быть достаточно, а если их 3, 4, 5, 7 одновременно?
так, что они уже начинают высадку и посадку посреди проезжей части в 3 ряду.
можете посмотреть такое в Нижнем Новгороде на Московском вокзале, например...
про МСК, где живет раз в 10 больше людей, я даже думать боюсь..
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14k
Иван 44 минуты назад
автомобили граждан часто эвакуируют из-за несоблюдения дистанции в 15 метров. В связи с этим поступает много жалоб,
__________
Значит, некуй своё ведро рядом с остановкой бросать

Семеро одного не ждут(с)
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250
Сергей Иван Полчаса назад
А, ты на глаз сможешь отмерить 15 метров? Я один раз так припарковался, вроде есть 15 метров, рулетки же нету с собой. Прихожу, а машины нету, штрафстоянка в 40 минутах езды от места эвакуации, приехал, сказали зря приехал, надо ехать через весь город оформить постановление и только потом к ним. Поехал за постановлением, где мне показали ролик как с рулеткой сотрудник ГИБДД показывает что я ошибся на целых 1,5 метра и припарковался в 13,5 метрах от остановки и влепил мне штраф 2000, и на штрафстоянке почасовая оплата. Обошлась мне такая парковка в 7300 руб. Теперь с собой рулетку 15 метров вожу, для таких случаев.
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250
Сергей Полчаса назад
Так ещё и в очереди за постановлением отстоял 40 минут.
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