Депутаты предложили смягчить правила парковки возле остановок общественного транспорта

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В Госдуме предложили смягчить правила парковки возле остановок общественного транспорта. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он обратился с соответствующим предложением к главе ГИБДД Михаилу Черникову.
Виталий Милонов: «Обращаю Ваше внимание на разумное, на мой взгляд, предложение сократить расстояние, на протяжении которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси».
По словам Милонова, автомобили граждан часто эвакуируют из-за несоблюдения дистанции в 15 метров. В связи с этим поступает много жалоб, например, от водителей, которые паркуются возле школ, больниц и других общественных учреждений. По мнению депутата, расстояние в 5 метров — достаточное для того, чтобы маршрутным транспортным средствам заезжать на остановку без помех.
По словам Милонова, автомобили граждан часто эвакуируют из-за несоблюдения дистанции в 15 метров. В связи с этим поступает много жалоб, например, от водителей, которые паркуются возле школ, больниц и других общественных учреждений. По мнению депутата, расстояние в 5 метров — достаточное для того, чтобы маршрутным транспортным средствам заезжать на остановку без помех.
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Метки: Автовсячина Госдума ПДД авто автомир автомобили депутат закон машина
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Насмещнил, меня, блин.
это для одного сферического автобуса в вакууме может быть достаточно, а если их 3, 4, 5, 7 одновременно?
так, что они уже начинают высадку и посадку посреди проезжей части в 3 ряду.
можете посмотреть такое в Нижнем Новгороде на Московском вокзале, например...
про МСК, где живет раз в 10 больше людей, я даже думать боюсь..
а то возле многих станций метро была ситуация, когда стоит штук пять маршруток "в ожидании пассажиров" - и занимают всё место для остановки автобуса - и подъехавшему рейсовому автобусу было просто не подъехать к остановке.
но тут проблему лучше решать установкой двух знаков - начало остановки и конец остановки. и между ними парковаться нельзя.
при этом остановку можно делать "длиннее", если там проходит несколько маршрутов и нужно что бы могли остановиться несколько автобусов/троллейбусов.
а то сейчас реально бывают ситуации что человек поставил машину визуально достаточно далеко от остановки - а приезжает инспектор с рулеткой - замеряет - "оп, от знака 14 метров 50 сантиметров. нарушение, увозим".
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Значит, некуй своё ведро рядом с остановкой бросать
Семеро одного не ждут(с)