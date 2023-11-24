Депутаты предложили смягчить правила парковки возле остановок общественного транспорта

Виталий Милонов: «Обращаю Ваше внимание на разумное, на мой взгляд, предложение сократить расстояние, на протяжении которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси».



По словам Милонова, автомобили граждан часто эвакуируют из-за несоблюдения дистанции в 15 метров. В связи с этим поступает много жалоб, например, от водителей, которые паркуются возле школ, больниц и других общественных учреждений. По мнению депутата, расстояние в 5 метров — достаточное для того, чтобы маршрутным транспортным средствам заезжать на остановку без помех.