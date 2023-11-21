К успеху бежал, не добежал

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В центре Петрозаводска на перекрёстке улицы Андропова и проспекта Ленина несколько подростков начали перебегать дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент со стороны железнодорожного вокзала ехала машина, которая сбила одного из трёх пешеходов, не успевшего перебежать дорогу. От удара потерпевшего отбросило на тротуар.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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Вообще не смотрят в сторону.
Водитель разогнался знатно, видно под зеленый вошел в перекресток, гололед-и вот результат