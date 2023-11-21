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К успеху бежал, не добежал

К успеху бежал, не добежал

Автор:
21 ноября 2023 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В центре Петрозаводска на перекрёстке улицы Андропова и проспекта Ленина несколько подростков начали перебегать дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент со стороны железнодорожного вокзала ехала машина, которая сбила одного из трёх пешеходов, не успевшего перебежать дорогу. От удара потерпевшего отбросило на тротуар.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9  комментариев
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28k
Matrosskin 2 часа назад
Чувак на авто ощущение что спецом ускорился и подрулил, чтоб хоть кого-то успеть задеть
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5k
Alex 18 минут назад
Водила слепой что ли был?
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31k
Григорий Полчаса назад
И в ДТП попадает самый быстрый на трассе. Совпадение наверное.
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48k
Прискорбный Скиталец 49 минут назад
Почему "потерпевший", а не "нарушитель"?
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20k
anpetrof Час назад
Это был забег на премию Дарвина. Интересно, какая она в этом году?
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6k
Евгений Д Час назад
Идиоты.
Вообще не смотрят в сторону.
Водитель разогнался знатно, видно под зеленый вошел в перекресток, гололед-и вот результат
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
дальтоники - куле. Не отличают красный цвет от зелёного
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Как то они странно бежали, особенно последний. Как на пробежке
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