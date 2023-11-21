К успеху бежал, не добежал

В центре Петрозаводска на перекрёстке улицы Андропова и проспекта Ленина несколько подростков начали перебегать дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент со стороны железнодорожного вокзала ехала машина, которая сбила одного из трёх пешеходов, не успевшего перебежать дорогу. От удара потерпевшего отбросило на тротуар.

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