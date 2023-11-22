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6.5 лет судебных тяжб из-за ДТП. Верховный Суд разрешил не уступать дорогу нарушителям скоростного режима

6.5 лет судебных тяжб из-за ДТП. Верховный Суд разрешил не уступать дорогу нарушителям скоростного режима

Автор:
22 ноября 2023 14:34
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Верховный Суд   ДТП   ПДД   Суд   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
1956
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Новость не свежая, но от этого она не становится менее интересной. Для некоторых это будет настоящим открытием и перевернёт их знания ПДД. Если лень читать - можно сразу перейти к видеоролику.

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Метки: Автовсячина   Верховный Суд   ДТП   ПДД   Суд   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
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5  комментариев
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1k
Vas_26 36 минут назад
Научно доказано, что на скорости 200 км/ч, знака 40 не видно
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2k
Сергей Викторович 14 минут назад
Хорошая новость!!! Надеюсь теперь за сбитие летящих мотохрустов не будут наказывать водителей!
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18k
Голос Вселенной 22 минуты назад
У меня знакомый один утром ехал по придомовой территории и между домами курьер на Матизе дал товарищу в правый бок. Достали видео с дворовых камер. Экспертиза показала, что Матиз двигался 63 кмч... это по придомовой территории! Но суд сразу виноватым объявил товарища - не уступил тому, кто справа. Ну он бился-бился, в итоге пересмотрели, сделали обоюдку. Он опять начал сражаться. Не знаю, добился ли чего... Но лично я убежден, что в то йситуации вряд ли кто-то успел бы увидеть и отреагировать на этот Матиз....
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1k
Илья 54 минуты назад
Спасибо , больше так делать не буду.
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