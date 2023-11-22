6.5 лет судебных тяжб из-за ДТП. Верховный Суд разрешил не уступать дорогу нарушителям скоростного режима

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Нарушители любого пункта Правил дорожного движения не могут рассчитывать на то, что другие водители уступят им дорогу, так, превышение скорости при пересечении перекрестка на желтый свет не может расцениваться, как преимущественное движение, разъясняет Верховный суд РФ в изученном РАПСИ определении.Суть делаНа перекрестке столкнулись автомобили «Шкода» и «Тойота», последний принадлежит УФСИН, которая потребовала с водителя первого компенсацию за причиненный ущерб.Согласно материалам дела, сначала водителя «Шкоды» признали виновным по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, но потом дело прекратили за отсутствием состава административного правонарушения, а впоследствии переформулировали на прекращение по истечению срока давности.Рассматривая дело о компенсации в пользу службы исполнения наказаний суд первой инстанции ее претензии отклонил: установив факт превышения водителем служебной машины допустимой скорости движения и наличия у него технической возможности предотвратить столкновение транспортных средств путем применения торможения суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания материального ущерба.Однако апелляционная инстанция частично удовлетворила иск, исходя из несоответствия действий водителя «Шкоды» требованиям пунктов 8.1 и 13.4 Правил дорожного движения РФ. Суд счел, что он при осуществлении на регулируемом перекрестке поворота налево не уступил дорогу служебному автомобилю, двигавшемуся во встречном направлении прямо на желтый сигнал светофора со скоростью 103 км/ч.При этом суд апелляционной инстанции установил степень вины рядового водителя в ДТП в размере 70% и взыскал с него в пользу УФСИН материальный ущерб в соответствующем размере.Кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционное определение без изменения.Позиция ВСПравила дорожного движения устанавливают однозначный запрет движения транспортных средств на желтый сигнал светофора, а единственным исключением из данного запрета является случай, при котором транспортное средство не может остановится, не прибегая к экстренному торможению, указывает ВС.При этом вопрос о возможности остановки транспортного средства без применения экстренного торможения должен разрешаться с учетом других требований ПДД, в частности, ограничивающих скорость движения на соответствующих участках дороги, поясняет высшая инстанция.В данном деле суд установил, что водитель служебной машины выехал на перекресток на желтый сигнал светофора, а скорость его движения составляла 103 км/час при максимально установленном ограничении в 60 км/час.При этом в апелляционном определении отсутствуют какие-либо выводы суда о том, что водитель автомобиля УФСИН при включении желтого сигнала не мог остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в частности, если бы двигался без превышения допустимой скорости движения.Между тем преимущественным признается право на первоочередное движение транспортного средства в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения, которые не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить участников движения, имеющих по отношению к ним преимущество, изменить направление движения или скорость (пункт 1.2 Правил дорожного движения), отмечает ВС со ссылкой на разъяснения Пленума (пункт 14 постановления от 25 июня 2019 года №20).«Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение Правил дорожного движения по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу», - отмечает ВС.Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции, что водитель служебного автомобиля имел преимущественное право движения и второй автолюбитель в силу пункта 13.4 ПДД должен был уступить ему дорогу, не соответствуют требованиям действующего законодательства, подчеркивает высшая инстанция.Кроме того, согласно выводам судебной автотехнической экспертизы водитель служебного автомобиля «располагал технической возможностью предотвратить столкновение транспортных средств путем применения торможения с момента возникновения опасности для движения при условии соблюдения им допустимой скорости движения транспортного средства на данном участке дороги», указывает ВС.То есть он имел объективную возможность предотвратить ДТП своевременно и полностью, если бы выполнил требования ПДД, однако этого не сделал, отмечает высшая инстанция, обратив внимание, что апелляционная инстанция этот факт не учла.Кроме того, нижестоящий суд не исследовал вопрос, допускал ли режим работы светофора горение желтого сигнала со стороны движения служебной машины при включении зеленного сигнала со стороны движения второго участника аварии.Таким образом, суды допустили существенные нарушения, которые привели к неправильному разрешению спора, в связи с чем Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ определила направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.