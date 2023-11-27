Две одинаковых аварии на одном перекрёстке

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В Бийске на пересечении улиц Ленинградской и Чайковского с разницей в три дня (22 и 25 ноября) произошли две одинаковые аварии. О пострадавших не сообщается.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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