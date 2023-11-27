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Две одинаковых аварии на одном перекрёстке

Две одинаковых аварии на одном перекрёстке

Автор:
27 ноября 2023 12:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Бийске на пересечении улиц Ленинградской и Чайковского с разницей в три дня (22 и 25 ноября) произошли две одинаковые аварии. О пострадавших не сообщается.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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689
deGENERat 54 минуты назад
Белые рулят ))))) По хорошему - белые правы (знаков приоритета нет, значит равнозначные дороги )
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2k
Alex 11 минут назад
знаков приоритета не видно, значит классическая "помеха справа". Черные автомобили в обоих случаях виноваты.
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57k
dima423 53 минуты назад
Ппц даже знаки не могут повесить главная дорога и уступить дорогу?
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411
Юрий Алматы dima423 13 минут назад
Если нет знаков приоритета, то проезд регламентируется правилом помехи справа.
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249
JagaJaga dima423 11 минут назад
Так там знак 2.5. Движение без остановки запрещено. Зачем ещё какие-то знаки? Другой вопрос, что некоторые на на них не смотрят! Они выше этого просто!
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