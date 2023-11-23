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"Причал для идиотов". Версия США

"Причал для идиотов". Версия США

Автор:
23 ноября 2023 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1935
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Ничего не меняется в этом мире. Если плохая дорога, ужасные погодные условия и ничего не видно, то "профессионалы" давят на педаль газа. Кто сколько машин насчитал?
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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16  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
США - Страна Шизоидных Агрессоров.
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705
partners74 3 минуты назад
пытались страйк выбить? идиоты. в таких дорожных условиях ставят на круиз-контроль и вот вам и радость жестянщика и страховой компании
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3k
Alexander Parshuto 5 минут назад
А побежать вперед, махать руками, всеми подручными средствами, пытаясь сообщить об опасности впереди, не никак? Лучше будем стоять и видео снимать...
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84
olianik 8 минут назад
скорей всего, у них тоже учать так: сдашь на права и езди как хочешь.
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1k
iKrek Полчаса назад
А как там у них страховка работает? Может это отличный шанс обновить своего железного коня?
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5k
Григорий Полчаса назад
да что с них взять, тупая ущербная недонация, собрались насильники, пираты, нарколыги и откровенные дегенераты в кучу, сбежали от суда и смерти от мелкобритов и организовали америку, через геноцид коренного населения.
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143
Серг Григорий 24 минуты назад
Очень уж Вы не любите пендосов ....
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7k
Roman 49 минут назад
Раньше я смотрел такие ролики и думал о том, какие пиндосские водители тупые.
А потом у нас машины купили все кто хотел и оказалось, что наши водители ровно такие же тупые и аварии по 50-100 машин им тоже по силам.
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7k
Бу 58 минут назад
реальные [мат]О БО
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Собираем
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6k
hhwost Час назад
ну, с днём жестянщика!
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