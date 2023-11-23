"Причал для идиотов". Версия США

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Ничего не меняется в этом мире. Если плохая дорога, ужасные погодные условия и ничего не видно, то "профессионалы" давят на педаль газа. Кто сколько машин насчитал?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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А потом у нас машины купили все кто хотел и оказалось, что наши водители ровно такие же тупые и аварии по 50-100 машин им тоже по силам.