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Очень обидно получилось

Очень обидно получилось

Автор:
27 ноября 2023 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1825
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Авария произошла во Владивостоке. С дивана рассуждать, конечно, проще, но как бы поступили вы в подобной ситуации?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Для начала надо было активнее протормозиться и разорвать дистанцию с грузовиком, который может мотнуть куда угодно.
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3k
Anners 36 минут назад
Мне кажется, тут без вариантов.
Даже если рег встал бы, как вкопанный, в ту же секунду, как заметил проблему у грузовика, колесо до него допрыгало бы всё равно.
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8k
mbr 36 минут назад
грузовая машина, это опасно, не надо ездить близко к ним.
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25k
Михаил Сметанкин 50 минут назад
"Как бы вы поступили".
Да так бы и поступил. А чо еще делать-то?
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2k
CAIIIKA1908 50 минут назад
Ну как бы я поступил? Обосрался бы наверн, вот пожалуй и все
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3k
Olegsky Час назад
Ну конечно, надо же снять видео, в сети выложить. Тормозить это западло.
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787
Aurelian Час назад
Ну да, щас бы ехать по приколу и смотреть, а не тормоз нажать и подальше быть.
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17k
_Tango_ Час назад
Сходи свечку поставь, что это не на трассе случилось на скорости под сотню..
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