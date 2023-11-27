Очень обидно получилось

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Авария произошла во Владивостоке. С дивана рассуждать, конечно, проще, но как бы поступили вы в подобной ситуации?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Даже если рег встал бы, как вкопанный, в ту же секунду, как заметил проблему у грузовика, колесо до него допрыгало бы всё равно.
Да так бы и поступил. А чо еще делать-то?