Мужчина с лопатой напал на машину таксиста

844
1
1
В Омске автомобильный регистратор запечатлел конфликт местного жителя и таксиста. Мужчина почистил дорогу от снега рядом с домом и не захотел, чтобы по ней ездили таксисты. В качестве аргумента он использовал лопату.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда
- Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео
- Женщина вмешалась в драку парней возле паба
- В США ученики не захотели приходить в школу в радужной одежде и взбунтовались
- В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить
Новости партнёров