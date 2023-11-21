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Мужчина с лопатой напал на машину таксиста

Мужчина с лопатой напал на машину таксиста

Автор:
21 ноября 2023 08:21
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Омск   инцидент   конфликт   лопата   нападение   
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В Омске автомобильный регистратор запечатлел конфликт местного жителя и таксиста. Мужчина почистил дорогу от снега рядом с домом и не захотел, чтобы по ней ездили таксисты. В качестве аргумента он использовал лопату.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Омск   инцидент   конфликт   лопата   нападение   
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3  комментария
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Илья 51 минуту назад
А вы хотите короткоствол легализовать. Тут на каждом перекрёстке натурально война будет.
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