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Названа ориентировочная стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани - 6000 рублей

Названа ориентировочная стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани - 6000 рублей

Автор:
17 ноября 2023 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   М-12   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
1501
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Руководитель проекта трассы М-12 госкомпании Автодор Дмитрий Костин заявил, что точной цифры пока нет, плата сейчас рассчитывается, но зная, что от Москвы до Арзамаса проезд стоит 2,8 тысячи рублей, а это середина пути, предполагаю, что до Казани проезд обойдется в 5-6 тысяч рублей.

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Метки: Автовсячина   М-12   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
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22  комментария
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11k
Б.Касторский Час назад
Ну нет, я за платные дороги как дублеры существующих маршрутов. Но платная дорога в две трети прожиточного минимума? Это какая-то градация населения.
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60k
Олег 2 минуты назад
У меня топливо обходится в 2.8 руб/км, а за проезд нужно платить 5,1 ? Вы нормальные? Особенно "радует" что мотоциклы в одном тарифе с легковыми
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49k
Элек Мек 6 минут назад
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11k
Бендер Родригес 6 минут назад
А смысл? Купе 3000, СВ -7500
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17k
banzai7 11 минут назад
Такая политика явно противоречит развитию туризма.
Да и товары, доставленные по таким дорогам станут дороже.
Нельзя гробить одни отрасли экономики за счёт обогащения других.
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25k
Сибиряк 36 минут назад
за эти деньги дешевле самолётом улететь и быстрее кстати
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4k
ProstoBoBka 42 минуты назад
Москва-Сочи в районе 3 500 1300 км ... Москва-Казань 6000 850 км... Какие аппетиты! Продолжаем а.к.у.е.в.а.т.ь!
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12k
Андрей Ма-С 50 минут назад
а сколько стоит билет на самолет Москва Казань?
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16k
Kostick 51 минуту назад
вот поэтому я больше года, после >30 лет руления, без авто. парковка от 60 ре в час, масло-фильтры поменять от 10 тыр, на бюджетный авто.. транспортный налог, если у тебя больше 150 лошадей, уже неприятный. понимание того, что в цене литра топлива >50% всяких поборов, тоже не радует)) такси-общественный-каршеринг. а тут ещё и за город куда поедь, еще +100% к расходам на топливо.
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14k
..: Атеист :.. 52 минуты назад
Ну если 30л топлива 95го, и бесплатное питание каждые 200км - согласен))
А так в Ж..пу! за 6 штук я потерплю лишних пару часиков в пути, а если уж так срочно - самолет.
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Дело движется к тому, что через определенный промежуток времени доступным останется только перемещение пешком. Хотя, фантазия человеческая, как известно, границ не имеет.
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3k
lekha-fil Час назад
Продолжаем о*х*ева*ть.
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5k
Дмитрий ! Час назад
Только самолет.
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1k
Илья Час назад
Очень не для всех такое удовольствие
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Добрый Бабайка

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