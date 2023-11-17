Названа ориентировочная стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани - 6000 рублей

Автодор уже утвердил тарифы на некоторые участки трассы М12, включая открытый вчера участок Шумерля-Трасса Р-241 под Казанью протяженностью 153 км. Стоимость для легковых автомобилей:



Шумерля-Трасса Р-241 – 784 рубля

Москва-ЦКАД – 389 рублей

Москва-Владимир – 1399 рублей

Москва-Арзамас – 2821 рубль

Владимир-Арзамас – 1422 рубля



Получается, что на отрезке Шумерля-Р-241 каждый километр обойдется в 5,1 рубля, а от Москвы до Арзамаса – в 6,8 рубля.



Для сравнения - если обратиться к сервису Яндекс.Путешествия с вопросом о стоимости железнодорожного билета из Москвы в Казань, то минимальная стоимость - 1187 ₽ в сидячем вагоне, в плацкарте от 1953 ₽, купе от 2773 ₽, а СВ от 10846 ₽.