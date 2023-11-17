Названа ориентировочная стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани - 6000 рублей

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Руководитель проекта трассы М-12 госкомпании Автодор Дмитрий Костин заявил, что точной цифры пока нет, плата сейчас рассчитывается, но зная, что от Москвы до Арзамаса проезд стоит 2,8 тысячи рублей, а это середина пути, предполагаю, что до Казани проезд обойдется в 5-6 тысяч рублей.
Автодор уже утвердил тарифы на некоторые участки трассы М12, включая открытый вчера участок Шумерля-Трасса Р-241 под Казанью протяженностью 153 км. Стоимость для легковых автомобилей:
Шумерля-Трасса Р-241 – 784 рубля
Москва-ЦКАД – 389 рублей
Москва-Владимир – 1399 рублей
Москва-Арзамас – 2821 рубль
Владимир-Арзамас – 1422 рубля
Получается, что на отрезке Шумерля-Р-241 каждый километр обойдется в 5,1 рубля, а от Москвы до Арзамаса – в 6,8 рубля.
Для сравнения - если обратиться к сервису Яндекс.Путешествия с вопросом о стоимости железнодорожного билета из Москвы в Казань, то минимальная стоимость - 1187 ₽ в сидячем вагоне, в плацкарте от 1953 ₽, купе от 2773 ₽, а СВ от 10846 ₽.
Шумерля-Трасса Р-241 – 784 рубля
Москва-ЦКАД – 389 рублей
Москва-Владимир – 1399 рублей
Москва-Арзамас – 2821 рубль
Владимир-Арзамас – 1422 рубля
Получается, что на отрезке Шумерля-Р-241 каждый километр обойдется в 5,1 рубля, а от Москвы до Арзамаса – в 6,8 рубля.
Для сравнения - если обратиться к сервису Яндекс.Путешествия с вопросом о стоимости железнодорожного билета из Москвы в Казань, то минимальная стоимость - 1187 ₽ в сидячем вагоне, в плацкарте от 1953 ₽, купе от 2773 ₽, а СВ от 10846 ₽.
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Да и товары, доставленные по таким дорогам станут дороже.
Нельзя гробить одни отрасли экономики за счёт обогащения других.
А так в Ж..пу! за 6 штук я потерплю лишних пару часиков в пути, а если уж так срочно - самолет.