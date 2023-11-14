Вторая попытка оказалась более результативной

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Смотрю на это видео из Польши и что-то смешно становится. То ли так организовано круговое движение, то ли это просто польские "профессионалы" в действии. Две попытки с разницей в несколько дней.
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Метки: Видео ДТП Польша аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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