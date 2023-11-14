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Вторая попытка оказалась более результативной

Вторая попытка оказалась более результативной

Автор:
14 ноября 2023 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Польша   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Смотрю на это видео из Польши и что-то смешно становится. То ли так организовано круговое движение, то ли это просто польские "профессионалы" в действии. Две попытки с разницей в несколько дней.

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Метки: Видео   ДТП   Польша   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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10k
Billi_Bons 42 минуты назад
Сейчас польские СМИ будут доказывать, что это лично ВВП на кольце масло разлил.
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24k
SolomonA 17 минут назад
Слишком высокая скорость или слишком малый радиус круга. Ну и тупо незнание физики...
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28k
Matrosskin Полчаса назад
Самое время откопать Качиньского...
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19k
Shtoppi Полчаса назад
небось пьяные каклы по ночам в "форсаж" играют )))))))))
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5k
Горожанин Полчаса назад
Курваместо.
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10k
Борис Карабанов 46 минут назад
Да, вот раньше были столбы! А сейчас...
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