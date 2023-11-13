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В России создадут специальный рейтинг АЗС

В России создадут специальный рейтинг АЗС

Автор:
13 ноября 2023 14:56
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
750
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В России хотят создать специальный рейтинг АЗС. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Нечаев. В основу рейтинга встанет ценообразование на заправках. АЗС, предлагающие топливо по низким ценам, расположатся на верхних строчках рейтинга, а заправки с дорогим бензином окажутся в нижней части списка.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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60k
Олег Полчаса назад
какой-то тупенький депутат. В рейтинг должны попадать скорость и качество обслуживания, наличие и чистота туалетов, другие доступные услуги. А низкая цена вполне компенсируется недоливом и разбавленным топливом. Я езжу на газе и в 50-литровый баллон некоторые заправщики умудрялись надуть 56 и даже 62л. ( когда обычно влазит 45-47) Вот и делайте выводы
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7k
Андрей 43 минуты назад
как по мне - лучше бы в рейтинг собирали претензии на качество топлива и недоливы.
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92k
Херанука Паибалу Час назад
Раньше, когда на АЗС стояли колонки НАРА с циферблатом, недолив топлива "ловился" вполне отчетливо
Сейчас колонки электронные
Счетчик "отдает" сигнал в компьютер, а компьютер выдает "картинку" на экранчик колонки
.
И как он ее отдаст - с коэффициентом 1:1 или 1:1,1 - решает оператор
Вопрос недолива стал еще более актуальным, ибо программа "перестраивается в номаль" одним нажатием на кнопку клавиатуры..... Хоба - и можно даже сделать небольшой "перелив", чтоб у проверяющих пасти были закрыты
Хрен поймаешь.....
поэтому КАКАЯ К ХЕРАМ РАЗНИЦА, КАКАЯ ЦЕНА, ЕСЛИ ТЕБЕ НЕДОЛЬЮТ 10-15 % ОТ ОПЛАЧЕННОГО ?
Сказать, что поймать невозможно ?
нет, можно
Сказать, что кого-то ловят ?
Нет, не ловят
ИБО НА ЭТО ЕСТЬ ПРИЧИНЫ
у нас на АЗС оператором устроиться НЕРЕАЛЬНО
"девочки" на заправку "на работу" на новых Ауди приезжают.....
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433
vozmez_die Херанука Паибалу 5 минут назад
ПОЧЕМУ, вобще, в программе/ прошивке существует возможность менять "коэффициент"? Откуда он там взялся, для чего он?
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