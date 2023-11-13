В России создадут специальный рейтинг АЗС

Федеральная антимонопольная служба поддержала идею создания рейтинга. В ведомстве считают, что рейтинг поможет ФАС контролировать заправками соблюдение законодательства, а также позволит избежать резкого ценового разрыва на разных АЗС. Рейтинг и цены на топливо хотят публиковать на сайтах местных администраций.



Однако экономист Раиса Донская считает, что публикация на сайтах местных администраций — не самый удобный вариант. Если бы идею поддержал, например Яндекс, и на картах были бы показаны стоимость и наличие бензина, то этот вариант был бы практичнее и полезнее для пользователей.