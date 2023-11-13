В России создадут специальный рейтинг АЗС

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В России хотят создать специальный рейтинг АЗС. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Нечаев. В основу рейтинга встанет ценообразование на заправках. АЗС, предлагающие топливо по низким ценам, расположатся на верхних строчках рейтинга, а заправки с дорогим бензином окажутся в нижней части списка.
Федеральная антимонопольная служба поддержала идею создания рейтинга. В ведомстве считают, что рейтинг поможет ФАС контролировать заправками соблюдение законодательства, а также позволит избежать резкого ценового разрыва на разных АЗС. Рейтинг и цены на топливо хотят публиковать на сайтах местных администраций.
Однако экономист Раиса Донская считает, что публикация на сайтах местных администраций — не самый удобный вариант. Если бы идею поддержал, например Яндекс, и на картах были бы показаны стоимость и наличие бензина, то этот вариант был бы практичнее и полезнее для пользователей.
Однако экономист Раиса Донская считает, что публикация на сайтах местных администраций — не самый удобный вариант. Если бы идею поддержал, например Яндекс, и на картах были бы показаны стоимость и наличие бензина, то этот вариант был бы практичнее и полезнее для пользователей.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Сейчас колонки электронные
Счетчик "отдает" сигнал в компьютер, а компьютер выдает "картинку" на экранчик колонки
.
И как он ее отдаст - с коэффициентом 1:1 или 1:1,1 - решает оператор
Вопрос недолива стал еще более актуальным, ибо программа "перестраивается в номаль" одним нажатием на кнопку клавиатуры..... Хоба - и можно даже сделать небольшой "перелив", чтоб у проверяющих пасти были закрыты
Хрен поймаешь.....
поэтому КАКАЯ К ХЕРАМ РАЗНИЦА, КАКАЯ ЦЕНА, ЕСЛИ ТЕБЕ НЕДОЛЬЮТ 10-15 % ОТ ОПЛАЧЕННОГО ?
Сказать, что поймать невозможно ?
нет, можно
Сказать, что кого-то ловят ?
Нет, не ловят
ИБО НА ЭТО ЕСТЬ ПРИЧИНЫ
у нас на АЗС оператором устроиться НЕРЕАЛЬНО
"девочки" на заправку "на работу" на новых Ауди приезжают.....
Заправляю бенз в канистры, для всей семьи
стандартные, еще СССР, железяки
не "раздуваются"
пару раз поругался, когда из 8 канистр при заказе 160 литров ОДНА КАНИСТРА ВООБЩЕ ПУСТАЯ ОСТАЛАСЬ
теперь сразу, при оплате, оператору говорю: ЗАЛИВАЮ В КАНИСТРЫ, В БАК НЕ ЗАЛИВАЮ
морды сразу недовольные, зато налив - точный.
это ЛукОЙЛ, Краснодар