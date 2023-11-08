Тюнинг старого Субурбана за 1 100 000 долларов

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Тюнинг мастерская Icon превратила старый Chevrolet Suburban 1970 года выпуска в 1000-сильный рестомод. Проект стоил заказчику 1,1 миллион долларов или 101 миллион рублей.
Основатель и глава Icon Джонатан Уорд признался, что Suburban всегда был одной из его любимых моделей. Вдохновением послужили работы немецкого архитектора Людвига Мис ван дер Роэ, который активно работал со сталью и стеклом.
Стоковый двигатель заменили на Alien LS 427 с двойным наддувом от Nelson Racing Engines. Его отдача достигает 1014 л.с. и 1220 Нм. Создатели машины уверяют, что получился отнюдь не чисто гоночный агрегат: он спокойно работает в пробке с включенным кондиционером.
Внедорожник оснастили автоматической коробкой 4L85-E с овердрайвом, полностью независимой подвеской и мощными дисковыми тормозами Brembo на всех колёсах.
Решётка радиатора выпилена из единого куска металла. На водительской дверной ручке выгравированы инициалы одного из членов семьи заказчика, который работал на заводе GM в тот период, когда этот Suburban выпускался серийно. Интерьер полностью сделан с нуля.
Модернизация дошла так далеко, что в Icon серьёзно переработали кузов. В оригинале на внедорожнике стояла только одна задняя дверь, чтобы дети могли выйти из машины только со стороны тротуара. По желанию клиента специалисты ателье сделали ещё одну створку по левому борту.
Стоковый двигатель заменили на Alien LS 427 с двойным наддувом от Nelson Racing Engines. Его отдача достигает 1014 л.с. и 1220 Нм. Создатели машины уверяют, что получился отнюдь не чисто гоночный агрегат: он спокойно работает в пробке с включенным кондиционером.
Внедорожник оснастили автоматической коробкой 4L85-E с овердрайвом, полностью независимой подвеской и мощными дисковыми тормозами Brembo на всех колёсах.
Решётка радиатора выпилена из единого куска металла. На водительской дверной ручке выгравированы инициалы одного из членов семьи заказчика, который работал на заводе GM в тот период, когда этот Suburban выпускался серийно. Интерьер полностью сделан с нуля.
Модернизация дошла так далеко, что в Icon серьёзно переработали кузов. В оригинале на внедорожнике стояла только одна задняя дверь, чтобы дети могли выйти из машины только со стороны тротуара. По желанию клиента специалисты ателье сделали ещё одну створку по левому борту.
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Чёт я думаю, со стоимостью проекта они сильно наврали, чтоб повысить собственную значимость и важность.
Думаю, за этот кусок овна, заказчик предложил 30К за полную реставрацию с заменой двигателя и коробки.
*Хотели сорвать 35К, но клиент сказал что за скидку в 5 штук, не будет мешать им врать про миллион долларов.. хотя, наверное изначально они хотели наплести что-нибудь про титановые агрегаты, отделку салона платиной и руль из бивней слона.
Иначе, ну я совсем не могу даже приблизительно понять, что тут столько стоить может.
Зачем они занижают машины?