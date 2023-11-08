Тюнинг старого Субурбана за 1 100 000 долларов

Основатель и глава Icon Джонатан Уорд признался, что Suburban всегда был одной из его любимых моделей. Вдохновением послужили работы немецкого архитектора Людвига Мис ван дер Роэ, который активно работал со сталью и стеклом.



Стоковый двигатель заменили на Alien LS 427 с двойным наддувом от Nelson Racing Engines. Его отдача достигает 1014 л.с. и 1220 Нм. Создатели машины уверяют, что получился отнюдь не чисто гоночный агрегат: он спокойно работает в пробке с включенным кондиционером.



Внедорожник оснастили автоматической коробкой 4L85-E с овердрайвом, полностью независимой подвеской и мощными дисковыми тормозами Brembo на всех колёсах.



Решётка радиатора выпилена из единого куска металла. На водительской дверной ручке выгравированы инициалы одного из членов семьи заказчика, который работал на заводе GM в тот период, когда этот Suburban выпускался серийно. Интерьер полностью сделан с нуля.



Модернизация дошла так далеко, что в Icon серьёзно переработали кузов. В оригинале на внедорожнике стояла только одна задняя дверь, чтобы дети могли выйти из машины только со стороны тротуара. По желанию клиента специалисты ателье сделали ещё одну створку по левому борту.