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Тюнинг старого Субурбана за 1 100 000 долларов

Тюнинг старого Субурбана за 1 100 000 долларов

Автор:
08 ноября 2023 15:41
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Suburban   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   тюнинг   
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Тюнинг мастерская Icon превратила старый Chevrolet Suburban 1970 года выпуска в 1000-сильный рестомод. Проект стоил заказчику 1,1 миллион долларов или 101 миллион рублей.

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Метки: Chevrolet   Suburban   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   тюнинг   
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4  комментария
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37k
Dobry vojak Svejk Час назад
Старый катафалк стал дороже на 1 млн долларов?
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41k
Example 6.2.6 4 минуты назад
Всё хорошо.. но куда там лям долларов потратили? Там каждый болтик и винтик отдельно вытачивал лично Киркоров на токарном станке?
Чёт я думаю, со стоимостью проекта они сильно наврали, чтоб повысить собственную значимость и важность.
Думаю, за этот кусок овна, заказчик предложил 30К за полную реставрацию с заменой двигателя и коробки.
*Хотели сорвать 35К, но клиент сказал что за скидку в 5 штук, не будет мешать им врать про миллион долларов.. хотя, наверное изначально они хотели наплести что-нибудь про титановые агрегаты, отделку салона платиной и руль из бивней слона.

Иначе, ну я совсем не могу даже приблизительно понять, что тут столько стоить может.
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7k
x3matic Час назад
Что за говновкус у людей?
Зачем они занижают машины?
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