Минтранс готовит ограничения для дорожных камер

Зоны контроля таких камер должна разделять определённая дистанция. Так, камеры, фиксирующие превышение скорости или выезд на выделенную полосу, нельзя будет ставить ближе 1 километра друг к другу в городской черте и ближе 5 километров — за городом.



Появится требование к дорожным службам вешать комплексы фотофиксации так, чтобы их конструкция не перекрывала дорожные знаки и светофоры. Передвижные камеры нужно будет обозначать не только стационарными знаками, но и информационными щитами, на которых пропишут контролируемые нарушения. Их нужно будет ставить на расстоянии от 150 до 300 метров до самой камеры. Наконец, Минтранс обяжет региональные власти предупреждать ГИБДД о запуске очередного комплекса не позднее чем за 20 дней.



Некоторые требования к установке камер могут быть скорректированы исходя из конкретной ситуации — например, с учётом расположения очагов аварийности. Принятый весной закон определяет аварийный участок как часть дороги, на которой за год произошло минимум три ДТП с пострадавшими или пять разнородных аварий. Закон должен вступить в силу 1 сентября следующего года.