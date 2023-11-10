FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12051 пост • 841 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Минтранс готовит ограничения для дорожных камер

Минтранс готовит ограничения для дорожных камер

Автор:
10 ноября 2023 16:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Минтрнас   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
902
1
Минтранс после принятого в мае закона о правилах применения дорожных камер готовит регламент их установки. Этим регламентом планируется ввести новые ограничения: например, нельзя будет устанавливать подряд несколько комплексов, фиксирующих одно и то же нарушение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Минтрнас   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей 2 часа назад
К нам пробился Минтранс из параллельной вселенной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17711



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу
Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов,...
Набирающие популярность в сообществах
Новые корпуса для&nbsp;старейшего вуза
Новые корпуса для старейшего вуза
С добрым утром
С добрым утром
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливчик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#факты#ДТП#авто аварии#позитив#подборка#шоу бизнес#Мемы
#в мире#автомобили#люди#Прикол#полиция#история#Автовсячина#фильм#дети#США
#машина#автомир#Юмор#интересное#аварии#кино#Россия#забавно#Китай#улыбнуло
Роскосмос показал российскую замену Международной космической станции Роскосмос показал российскую замену Международной космической станции Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться Какие штрафы и ограничения ждут водителей с 1 сентября Какие штрафы и ограничения ждут водителей с 1 сентября Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам Самокатчиков начали штрафовать за превышение скорости. Пока только в Белоруссии Самокатчиков начали штрафовать за превышение скорости. Пока только в Белоруссии Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров

На что жалуетесь?

Вернуться