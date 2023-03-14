Сдал машину на металлолом и получает штрафы за нарушение ПДД

Владелец был уверен, что от ВАЗа ничего не осталось, пока не стал пачками получать штрафы.



"Штрафы приходят за нарушения: двойная сплошная, много за превышение скорости, тонировку, проскочил на красный свет светофора."



"Накапало уже 27 тысяч рублей. Территориально нарушения происходили в Белоярском и в Баженово. В полицию сообщил, пока найти машину не могут."



Автомобиль до сих пор числится за Игорем. Сдав его в утиль, он получил 13 тысяч, но договор с пунктом приема не сохранил. А без него в ГИБДД отказываются снимать этот ВАЗ с учета.



— Без документов машину не снимут с учета. Ему нужно как-то доказать, что автомобиль выбыл из его обладания, а договора у него нет. Фактически в ГИБДД не могут быть уверены, что это не он катается, — объяснил юрист Павел Невольниченко. — Ему нужно подать письменные заявления в полицию, ГИБДД и прокуратуру. А штрафы, которые приходят, можно оспаривать.



Знакомые, которые видели эту машину на улицах, рассказали владельцу, что ее перекрасили. Оба крыла теперь черного цвета.