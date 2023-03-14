FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10910 постов • 818 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Сдал машину на металлолом и получает штрафы за нарушение ПДД

Сдал машину на металлолом и получает штрафы за нарушение ПДД

Автор:
14 марта 2023 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
438
2
Печальная история случилась с жителем Свердловской области, который решил сдать на металлолом старый не нужный никому автомобиль ВАЗ 2106. Но в его дальнейших действиях было много ошибок, что и превело к таким печальным последствиям. В копилку ваших знаний - как делать не нужно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Денис Час назад
Бред.
Снять с регистрации можно в любой момент по заявлению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
13k
Kostick 15 минут назад
в розыск то оно да, но это не отменит штрафы, которые до момента заявления. это же надо быть настолько альтернативно одарённым, дабы ведро на ходу, да стоящее на учете, сдавать на лом. как минимум надо было блок разбить (чугуний) да крышу, стойки передние с лобовым чутка топориком поколупать . связываться с таким ремонтом уже никому не будет интересно. торопыжка, всяко на авито авто мог загнать тыр на 10 дороже. ах да, он ещё и номера с доками, получается оставил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

706



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 марта
18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов
18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Автовсячина
Автовсячина
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Трудно не согласиться

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#картинки#дтп#шоу бизнес#история#знаменитости#авто аварии#Еда
#Юмор#интересное#в мире#Приколы#животные#подборка#аварии#СССР#познавательно#забавно
#интересно#машина#автомобили#новости#люди#Жизнь#дети#Фотографии#Спорт#комментарии
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной 19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик Редкий спорткар Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 продали почти за 1.4 миллиарда рублей Редкий спорткар Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 продали почти за 1.4 миллиарда рублей Tesla показала обновлённые модели Model S и Model X Tesla показала обновлённые модели Model S и Model X Салон нового Hyundai Solaris окончательно рассекречен Салон нового Hyundai Solaris окончательно рассекречен 25-летнюю ОКУ с пробегом в 1000 км выставили на продажу 25-летнюю ОКУ с пробегом в 1000 км выставили на продажу

На что жалуетесь?

Вернуться