Сдал машину на металлолом и получает штрафы за нарушение ПДД

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Печальная история случилась с жителем Свердловской области, который решил сдать на металлолом старый не нужный никому автомобиль ВАЗ 2106. Но в его дальнейших действиях было много ошибок, что и превело к таким печальным последствиям. В копилку ваших знаний - как делать не нужно.
Владелец был уверен, что от ВАЗа ничего не осталось, пока не стал пачками получать штрафы.
"Штрафы приходят за нарушения: двойная сплошная, много за превышение скорости, тонировку, проскочил на красный свет светофора."
"Накапало уже 27 тысяч рублей. Территориально нарушения происходили в Белоярском и в Баженово. В полицию сообщил, пока найти машину не могут."
Автомобиль до сих пор числится за Игорем. Сдав его в утиль, он получил 13 тысяч, но договор с пунктом приема не сохранил. А без него в ГИБДД отказываются снимать этот ВАЗ с учета.
— Без документов машину не снимут с учета. Ему нужно как-то доказать, что автомобиль выбыл из его обладания, а договора у него нет. Фактически в ГИБДД не могут быть уверены, что это не он катается, — объяснил юрист Павел Невольниченко. — Ему нужно подать письменные заявления в полицию, ГИБДД и прокуратуру. А штрафы, которые приходят, можно оспаривать.
Знакомые, которые видели эту машину на улицах, рассказали владельцу, что ее перекрасили. Оба крыла теперь черного цвета.
"Штрафы приходят за нарушения: двойная сплошная, много за превышение скорости, тонировку, проскочил на красный свет светофора."
"Накапало уже 27 тысяч рублей. Территориально нарушения происходили в Белоярском и в Баженово. В полицию сообщил, пока найти машину не могут."
Автомобиль до сих пор числится за Игорем. Сдав его в утиль, он получил 13 тысяч, но договор с пунктом приема не сохранил. А без него в ГИБДД отказываются снимать этот ВАЗ с учета.
— Без документов машину не снимут с учета. Ему нужно как-то доказать, что автомобиль выбыл из его обладания, а договора у него нет. Фактически в ГИБДД не могут быть уверены, что это не он катается, — объяснил юрист Павел Невольниченко. — Ему нужно подать письменные заявления в полицию, ГИБДД и прокуратуру. А штрафы, которые приходят, можно оспаривать.
Знакомые, которые видели эту машину на улицах, рассказали владельцу, что ее перекрасили. Оба крыла теперь черного цвета.
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Снять с регистрации можно в любой момент по заявлению.
Вот для сдачи в утиль нужно подтверждение.
Если договора нет то надо хотя бы снять с регистрации. Без утилизации.
Тогда номера будут недействительные и АМ можно подать в розыск.