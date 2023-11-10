Без ДТП. Стоило так рисковать?

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В комментариях к видео со МКАДа некоторые ругаются и спрашивают - "а где аварийный знак?". Тут не знак, а целый водитель в светоотражающем жилете, но слепой водитель, проснулся, видимо, только от гудка сзади едущего водителя с регистратором.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили без ДТП машина
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2. У человека не проблема с колесами очевидно, если капот открыт. Какого рожна он забыл в среднем ряду?
3. Дорога монотонная, народ не ожидает подвохов и рано или поздно дтп произойдет, это просто факт.
Что в итоге - глупость уровня дарвиновской премии, да еще и других с собой можешь утащить.