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Без ДТП. Стоило так рисковать?

Без ДТП. Стоило так рисковать?

Автор:
10 ноября 2023 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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В комментариях к видео со МКАДа некоторые ругаются и спрашивают - "а где аварийный знак?". Тут не знак, а целый водитель в светоотражающем жилете, но слепой водитель, проснулся, видимо, только от гудка сзади едущего водителя с регистратором.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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11  комментариев
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48k
Максим Т. Час назад
Ему муж пишет, срочно ответить надо!
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31k
Григорий 4 минуты назад
Сколько он там простоял с знаком? Минут 5-7, а после его смяли и убили. Нельзя здесь стоять, уж если смог сюда выехать, то вправо отъехать однозначно сможешь, иначе ты труп.
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1k
Лимонадный Джо 6 минут назад
Раньше популярной была наклейка на стекло - "Слепой водитель!"
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839
kan35 9 минут назад
1. Автострада, значит можно ехать 130, а многие могут и побыстрее, как мы все понимаем.
2. У человека не проблема с колесами очевидно, если капот открыт. Какого рожна он забыл в среднем ряду?
3. Дорога монотонная, народ не ожидает подвохов и рано или поздно дтп произойдет, это просто факт.
Что в итоге - глупость уровня дарвиновской премии, да еще и других с собой можешь утащить.
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1k
Papajaa 24 минуты назад
А эта не та хреновина которая сама рулит ориентируясь на разметку? хз как называется, может она на человеков не реагирует?
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4k
ProstoBoBka 24 минуты назад
Если водятел в глаза долбится или телефоне! Он не увидит ни знака, ни человека, ни стрелок моргающих!
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4k
Евгений Полчаса назад
А где табличка?
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2k
Владимир Полчаса назад
Осторожно, слепой водитель!
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6k
alex 40 минут назад
я поэтому по МКАДу и не езжу, там половина слепыхпидаров за рулем
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37k
Dobry vojak Svejk 43 минуты назад
Знак водитель как раз устанавливал. Но после манёвра мудозвона - устанавливать больше нечего... )
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