Сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

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В Астрахани 19-летний водитель за рулем автомобиля Киа Рио сбил сбил 7-летнего мальчика на пешеходнорм переходе, после чего скрылся с места ДТП. Ребёнка с травмами доставили в больницу.
Астраханские госавтоинспекторы смогли разыскать молодого человека, который сбил первоклассника и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Происшествие случилось в воскресенье, 5 ноября, в 15:45 на улице Чкалова, 71. Недалеко от остановки общественного транспорта «Правобережная больница» водитель автомобиля «Kia Rio» совершил наезд на 7‑летнего мальчика. Школьник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Причем на видео заметно, что мальчика на «зебре» пропускала «Газель», а иномарка не сбавила скорость перед переходом. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.
Ребенка госпитализировали с различными телесными повреждениями. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полицейские начали искать нарушителя и в итоге задержали человека, управлявшего Kia Rio. Выяснилось, что за рулем был 19-летний студент педагогического средне-профессионального учебного заведения.
Правоохранители возбудили в отношении юноши дело об административном правонарушении, а также составили административный материал за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа в размере до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет.
Ребенка госпитализировали с различными телесными повреждениями. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полицейские начали искать нарушителя и в итоге задержали человека, управлявшего Kia Rio. Выяснилось, что за рулем был 19-летний студент педагогического средне-профессионального учебного заведения.
Правоохранители возбудили в отношении юноши дело об административном правонарушении, а также составили административный материал за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа в размере до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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А 19-летнему сопляку за рулём теперь на всю жизнь урок будет - если в соседнем ряду машина тормозит перед пешеходным переходом - тормози тоже, даже если ты никого на переходе не видишь. Пацан мелкий, его из-за капота не видать, а бегает быстро. Тут и матёрый водитель с большим стажем среагировать бы не успел. А в данном случае просто повезло: все участники отделались легким испугом - один ушибами, другой административкой.
ПДД РФ 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
Ключевое слово - обязаны.
Кстати, матерый водитель с большим стажем как раз успеет среагировать, потому что его будет напрягать то, что другая машина перед переходом остановилась, а по логике должна ехать не сбавляя скорость
А здесь - ну извините, правило прям прописано про стоящий а/т перед ПП, не надо быть матёрым, достаточно просто соблюдать ПДД ( и молодой водятел вообще-то по идее текст их должен знать лучше, т.к. учил недавно)
посадить гада лет на 5 и машину конфисковать