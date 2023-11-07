Сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Астраханские госавтоинспекторы смогли разыскать молодого человека, который сбил первоклассника и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Происшествие случилось в воскресенье, 5 ноября, в 15:45 на улице Чкалова, 71. Недалеко от остановки общественного транспорта «Правобережная больница» водитель автомобиля «Kia Rio» совершил наезд на 7‑летнего мальчика. Школьник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Причем на видео заметно, что мальчика на «зебре» пропускала «Газель», а иномарка не сбавила скорость перед переходом. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Ребенка госпитализировали с различными телесными повреждениями. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полицейские начали искать нарушителя и в итоге задержали человека, управлявшего Kia Rio. Выяснилось, что за рулем был 19-летний студент педагогического средне-профессионального учебного заведения.



Правоохранители возбудили в отношении юноши дело об административном правонарушении, а также составили административный материал за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа в размере до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет.