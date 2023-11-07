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Сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Автор:
07 ноября 2023 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Астрахани 19-летний водитель за рулем автомобиля Киа Рио сбил сбил 7-летнего мальчика на пешеходнорм переходе, после чего скрылся с места ДТП. Ребёнка с травмами доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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12  комментариев
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2k
Алексей 55 минут назад
А можно совместить штраф в 25к и лишение на 2 года? Явно же нужно подождать пока водила достигнет умственного совершеннолетия и финансово надавать по харе. Хотя лучше где-нибудь под 100к.
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108
wind 3 минуты назад
Звереем, как то забыли про моральные ценности, за царапинку на машине убиваем, збив человека убегаем. Согласитесь что раньше большая часть остановилась бы.
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18k
Роберт Шекли 36 минут назад
Пешеходный переход, слева останавливается авто. "Зачем остановился? Дорога же свободна", подумал водитель Киа
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26
Patiot 39 минут назад
Пацану родители не объясняли, что бежать по проезжей части - плохая идея?
А 19-летнему сопляку за рулём теперь на всю жизнь урок будет - если в соседнем ряду машина тормозит перед пешеходным переходом - тормози тоже, даже если ты никого на переходе не видишь. Пацан мелкий, его из-за капота не видать, а бегает быстро. Тут и матёрый водитель с большим стажем среагировать бы не успел. А в данном случае просто повезло: все участники отделались легким испугом - один ушибами, другой административкой.
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3k
SmartCat101 56 минут назад
афигеть какое наказание!!!! а леденец водятлу вы подарить не хотите ?
посадить гада лет на 5 и машину конфисковать
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25k
СергейПименов 2 часа назад
Нихренасе, он после такого удара вскочил, кепку поднял и еще побежал...
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