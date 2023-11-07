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Волгоград со своими знаменитыми светофорами

Волгоград со своими знаменитыми светофорами

Автор:
07 ноября 2023 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Волгоград   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   светофор   
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Уже публиковался ролик с ДТП на этом перекрёстке в Волгограде, появился ещё один. Примечательно, что за всё это время работа светофора не была изменена (вопрос к стрелке) и люди продолжают попадать в аварии.
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Метки: Видео   Волгоград   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   светофор   
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16  комментариев
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33k
Юр21 2 часа назад
Мне чёт кажется что сетофор тут совсем не причём, беда в "ездоках" на красный свет.
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28k
Matrosskin 22 минуты назад
А в чём вопрос ? Горит дополнительный сигнал - ехать можно в этом направлении пропустив всех. Что там горит "с другой стороны" - не твоё дело, едет машина - пропускай. У нас было несколько мест, где одна сторона " начинала гореть зелёным" на 10 секунд раньше ( там была стрелка с левым поворотом), но самые умные на встречке не глядя на свой светофор начинали движение - навстречу же поехали, че сомневаться. Для них потом даже табличку повесили - " Внимание ! Светофоры работают асинхронно !"
Или может вообще вот такая кракозябра висеть ( кто там это сочинил такую схему - жёстко ненавидит автомобилистов), там не стоит гадать что у других ( и вопрос на знание ПДД - надо ли уступать при движении прямо при таком включении, когда ты едешь в направлении допсекции, встречке, поворачивающей налево ? ;) )

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11k
Михаил Полчаса назад
дык уступить надо перед поворотом.
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60
uid-tfwhppoz 41 минуту назад
зеленая стрелка, под красный основной светофор, означет что можно, но пропуская всех вообще...
в данном случае, водятел увидел стрелку, и поехал поперек встречки.

светофор тут не виноват.
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3k
kuchipachi Час назад
если при горящей зеленым стрелки, встречным горит тоже зеленый, то стрелка в данном месте нах не нужна. она вводит только в заблуждение водителей. поэтому неплохо было бы разобраться с такими перекрестками соответствующим службам
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26
Patiot kuchipachi 17 минут назад
Зелёная стрелка горит при красном основном. Может, так задумано: прямо ехать нельзя, а налево можно.
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1k
tonic_guru 2 часа назад
Вопросов к стрелке нет как раз. Есть вопросы к тому кто летит на желто-красный.
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26
Patiot tonic_guru 16 минут назад
А кто тут летит на желто-красный? Я на видео таковых не увидел.
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4k
Денис 2 часа назад
То что красный с этой стороны прямо не значит, что красный с той стороны.
ПДД п.13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
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