Волгоград со своими знаменитыми светофорами

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Уже публиковался ролик с ДТП на этом перекрёстке в Волгограде, появился ещё один. Примечательно, что за всё это время работа светофора не была изменена (вопрос к стрелке) и люди продолжают попадать в аварии.
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Или может вообще вот такая кракозябра висеть ( кто там это сочинил такую схему - жёстко ненавидит автомобилистов), там не стоит гадать что у других ( и вопрос на знание ПДД - надо ли уступать при движении прямо при таком включении, когда ты едешь в направлении допсекции, встречке, поворачивающей налево ? ;) )
в данном случае, водятел увидел стрелку, и поехал поперек встречки.
светофор тут не виноват.
ПДД п.13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.