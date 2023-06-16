18-летний водитель "сыграл в шашки" и проиграл

1397
2
1
"По предварительной информации, в Волгограде 18-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, двигаясь по ул. Рокоссовского со стороны ул. Кубинской в сторону ул. Землячки, напротив дома № 100 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 86-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2104 доставлен в больницу", - рассказали в полиции.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
В больницу отправил и машину уничтожил