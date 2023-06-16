18-летний водитель "сыграл в шашки" и проиграл

"По предварительной информации, в Волгограде 18-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, двигаясь по ул. Рокоссовского со стороны ул. Кубинской в сторону ул. Землячки, напротив дома № 100 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 86-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2104 доставлен в больницу", - рассказали в полиции.

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