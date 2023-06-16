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18-летний водитель "сыграл в шашки" и проиграл

18-летний водитель "сыграл в шашки" и проиграл

Автор:
16 июня 2023 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: Волгоград   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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"По предварительной информации, в Волгограде 18-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, двигаясь по ул. Рокоссовского со стороны ул. Кубинской в сторону ул. Землячки, напротив дома № 100 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 86-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2104 доставлен в больницу", - рассказали в полиции.

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Метки: Волгоград   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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5  комментариев
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5k
pinbalist 2 часа назад
Лучше бы в опору моста.
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22k
BiZ 7 минут назад
дед явно был не пристегнут
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9k
Борис Карабанов 16 минут назад
Да, действительно, в таком возрасте уже ездить опасно.
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6k
Андрей Час назад (изменен)
пенсионера жалко. 86 лет.
В больницу отправил и машину уничтожил
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46k
Максим Т. Час назад
Педрило малолетнее
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