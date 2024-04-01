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Как пишут местные СМИ, молодой плейбой катался по пляжу на автомобиле Тойота ФЖ Крузер и пытался выполнять трюки. Он не был пристёгнут и в итоге "катапультировался" в воду. Место действия - Абу Аль-Хасания, Кувейт.
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