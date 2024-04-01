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"Вот это поворот"

"Вот это поворот"

Автор:
01 апреля 2024 10:02
Сообщество : Аварии
Метки: Араб   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   непристёгнут   перевернулся   ремень безопасности   
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Как пишут местные СМИ, молодой плейбой катался по пляжу на автомобиле Тойота ФЖ Крузер и пытался выполнять трюки. Он не был пристёгнут и в итоге "катапультировался" в воду. Место действия - Абу Аль-Хасания, Кувейт.
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Метки: Араб   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   непристёгнут   перевернулся   ремень безопасности   
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11  комментариев
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23k
Shtoppi Час назад
эффектно он из машины вышел
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Антон Минуту назад
Аж тапка слетела, даже оба.
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36k
Fat Lynx 21 минуту назад
Так себе аттракцион... не стоит таких денег.
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6k
Роман 45 минут назад
такой аппарат угробил ДОЛБА*Б!!!
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895
Вазап Алейкум 57 минут назад
Жалко крузачка.. Едва ли не самая эффектная тачка у таЁты..
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14k
KotSkripaley Час назад
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6k
Дмитрий ! Час назад
Жаль, что не в песок вошёл.
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9k
krivsan Час назад
ну у этих "нефтянников"в гараже еще 10 "крузеров"стоит,не жалко
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Александр Час назад
Шикарно подлетел! 6.0
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25k
Тигран Саркисян 2 часа назад
А это у них там нормально , я бы даже сказал частое явление)
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Григорий 2 часа назад
эмираты, там своя атмосфера)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1303 поста (1320 в горячем)

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