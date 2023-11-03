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Инспекторы ДПС начали штрафовать водителей за дефлекторы

Инспекторы ДПС начали штрафовать водителей за дефлекторы

Автор:
03 ноября 2023 15:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   КоАП   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
1732
1
ГИБДД начала штрафовать автолюбителей, которые устанавливают дефлекторы на автомобили, так как подобный тюнинг запрещен законом, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   КоАП   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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27  комментариев
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7k
Echo Час назад
Совсем ку ку
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907
Бухтей 44 секунды назад
Без ссылки на конкретную норму закона это всё ЛПиП
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19k
Константин 2 минуты назад
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62
Anton 2 минуты назад
Инспекторы ДПС начали дефлорировать водителей за штрафы
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12k
Сергей 6 минут назад
Лучше-бы штрафовали оленей, которые вместо ближнего света, ездят с галогеновыми туманками.
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10k
Сол Гудман 6 минут назад
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53k
turyst 9 минут назад
"Когда джиперов начали гнобить за бампера, лебёдки и колеса, вы говорили, что это вас не касается.
Когда они запретили ставить запчасти от новых моделей автомобилей на давно невыпускающиеся, вы сказали, купи себе новую машину.
Теперь они запретили делать вам с вашей же машиной, вообще, что-либо." (с) Почти по классике.
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2k
Дмитрий 11 минут назад
[мат]*нутым нет покоя.
Со всеми мудаками с колхозным ксеноном и светодиодами уже разобрались? Других занятий у ГИБДД не осталось?
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18k
Alex ASK 11 минут назад
Рамблер сам эту новость придумал и все этот бред разнесли сегодня по сети
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−1
Виктор 12 минут назад
А когда гаишники начнут жопу нюхать ? Типа подтерся или подмылся ?
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1k
Дмитрий 14 минут назад
Когда собаке делать нефиг....она себе яйца лижет.
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575
Михаил 16 минут назад
Бред...
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14k
Ser 40 минут назад
хм... Идиотизм! принцип - "За что бы содрать с отечественного гражданина!"
У меня машина, самурайка, с ними с завода!
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13k
кира 41 минуту назад
За что бы еще штраф содрать?
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10k
Борис Карабанов 50 минут назад
Непаханое поле.
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61k
pynh 51 минуту назад
Требования к этим элементам на окнах описаны в примечании А.16.6 ГОСТа. Там говорится, что боковые воздушные дефлекторы должны быть загнуты по направлению к кузову и иметь радиус закругления кромок не менее 1 мм. При проверке используется специальный испытательный шар диаметром 100 мм. Он должен помещаться между местом крепления и дальним краем дефлектора. Впрочем, на практике сложно представить детали, которые не удовлетворяли бы этому требованию.

С дефлекторами на капот (так называемыми мухобойками) ситуация сложнее. Согласно ГОСТ 33670-2015 (А.16.1), в зоне наружной поверхности кузова, расположенной между дорожной поверхностью и высотой 2 метра от дорожной поверхности, не должно быть элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивать риск или степень тяжести травмирования пешехода. Инспекторы и операторы техосмотра трактуют это требование однозначно: «мухобойки» небезопасны для пешеходов, поэтому их установку необходимо узаконить с подтверждением безопасности конструкции.
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5k
Дмитрий ! 56 минут назад
Пошли козе в трещину.
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557
ruslan d 57 минут назад
Ну все логично , скоро Новый Год
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3k
xbrat 59 минут назад
Д0eб@тьcя больше не к чему? Лучше тонировки лобовух на АМР и прочих ЕКХ проверяйте по всей строгости..
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83k
Доктор Джонс Час назад
"так как подобный тюнинг запрещен законом"
Можно подробнее?
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