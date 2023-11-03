Инспекторы ДПС начали штрафовать водителей за дефлекторы

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ГИБДД начала штрафовать автолюбителей, которые устанавливают дефлекторы на автомобили, так как подобный тюнинг запрещен законом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дефлекторы, устанавливаемые некоторыми водителями, не только служат для украшения автомобилей, но и выполняют практическую функцию. Они помогают предотвратить попадание влаги и брызг в приоткрытое окно, защищая салон от нежелательных элементов.
Однако эксперты утверждают, что установка дефлекторов на автомобили не была предусмотрена инженерами производителя, ведь такие модификации меняют оригинальный внешний вид машины, а также создают дополнительное сопротивление воздушному потоку, что может вызвать лишний шум в салоне.
Кроме того, установка дефлектора не всегда производится корректно, часто он приклеивается или монтируется под уплотнители дверей, что может отрицательно сказаться на механизме подъема стекла и на его плавности.
Законодательством запрещено устанавливать дефлекторы на автомобили, поэтому сотрудники ГИБДД вправе наложить штраф в размере 500 рублей, а при повторном нарушении сумма штрафа может достигнуть 5000 рублей. Кроме того, за это можно лишить водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Возникают также проблемы при прохождении технического осмотра.
Однако эксперты утверждают, что установка дефлекторов на автомобили не была предусмотрена инженерами производителя, ведь такие модификации меняют оригинальный внешний вид машины, а также создают дополнительное сопротивление воздушному потоку, что может вызвать лишний шум в салоне.
Кроме того, установка дефлектора не всегда производится корректно, часто он приклеивается или монтируется под уплотнители дверей, что может отрицательно сказаться на механизме подъема стекла и на его плавности.
Законодательством запрещено устанавливать дефлекторы на автомобили, поэтому сотрудники ГИБДД вправе наложить штраф в размере 500 рублей, а при повторном нарушении сумма штрафа может достигнуть 5000 рублей. Кроме того, за это можно лишить водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Возникают также проблемы при прохождении технического осмотра.
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Когда они запретили ставить запчасти от новых моделей автомобилей на давно невыпускающиеся, вы сказали, купи себе новую машину.
Теперь они запретили делать вам с вашей же машиной, вообще, что-либо." (с) Почти по классике.
Со всеми мудаками с колхозным ксеноном и светодиодами уже разобрались? Других занятий у ГИБДД не осталось?
У меня машина, самурайка, с ними с завода!
Это не шутка. Был у меня торнео коннект (было 2 штуки) и на техосмотре обнаружили отсутствие задних брызговиков, а они не предусмотрены заводом изготовителем, их даже китайцы на эту модель не делают. Менты попросили бумагу от производителя, что это такая заводская комплектация. Бумагу, я им, конечно предоставил, но на бумаге был Ярославль и какие-то корабли, синей печати не было.
С дефлекторами на капот (так называемыми мухобойками) ситуация сложнее. Согласно ГОСТ 33670-2015 (А.16.1), в зоне наружной поверхности кузова, расположенной между дорожной поверхностью и высотой 2 метра от дорожной поверхности, не должно быть элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивать риск или степень тяжести травмирования пешехода. Инспекторы и операторы техосмотра трактуют это требование однозначно: «мухобойки» небезопасны для пешеходов, поэтому их установку необходимо узаконить с подтверждением безопасности конструкции.
Можно подробнее?
12.5 - это при пером нарушении
и 12.1 при повторном. Без подробностей с подпунктами статей КоАПа.
И ничего похожего про дефлекторы в этих статьях я не нашёл.