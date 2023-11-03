Инспекторы ДПС начали штрафовать водителей за дефлекторы

Дефлекторы, устанавливаемые некоторыми водителями, не только служат для украшения автомобилей, но и выполняют практическую функцию. Они помогают предотвратить попадание влаги и брызг в приоткрытое окно, защищая салон от нежелательных элементов.



Однако эксперты утверждают, что установка дефлекторов на автомобили не была предусмотрена инженерами производителя, ведь такие модификации меняют оригинальный внешний вид машины, а также создают дополнительное сопротивление воздушному потоку, что может вызвать лишний шум в салоне.



Кроме того, установка дефлектора не всегда производится корректно, часто он приклеивается или монтируется под уплотнители дверей, что может отрицательно сказаться на механизме подъема стекла и на его плавности.



Законодательством запрещено устанавливать дефлекторы на автомобили, поэтому сотрудники ГИБДД вправе наложить штраф в размере 500 рублей, а при повторном нарушении сумма штрафа может достигнуть 5000 рублей. Кроме того, за это можно лишить водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Возникают также проблемы при прохождении технического осмотра.