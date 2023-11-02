А вы уже переобулись на зимнюю резину?

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В Иркутске любитель летней резины предположительно на автомобиле Ниссан Кашкай не справился с управлением своего кроссовера и влетел в забор. Теперь его разыскивают за сломанный забор.
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А вот что интересно. Вот данное происшествие ДТП или просто повреждение имущества, пусть и городского? Ведь по идее водитель скрывается, а значит, если ДТП, то лишение. Если повреждение, тогда дальше. Оно по идее не умышленное конечно, значит не уголовка. Уже легче.
"Что ж мы? На зимнюю резину?"...