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А вы уже переобулись на зимнюю резину?

А вы уже переобулись на зимнюю резину?

Автор:
02 ноября 2023 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   летняя резина   машина   
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В Иркутске любитель летней резины предположительно на автомобиле Ниссан Кашкай не справился с управлением своего кроссовера и влетел в забор. Теперь его разыскивают за сломанный забор.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   летняя резина   машина   
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9  комментариев
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11k
Б.Касторский 45 минут назад
Ладно, не переобулся и не переобулся, что бухтеть (с)
А вот что интересно. Вот данное происшествие ДТП или просто повреждение имущества, пусть и городского? Ведь по идее водитель скрывается, а значит, если ДТП, то лишение. Если повреждение, тогда дальше. Оно по идее не умышленное конечно, значит не уголовка. Уже легче.
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17k
banzai7 Минуту назад
Я переобулся и теперь буду бояться тех, кто не переобулся.
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4k
Ухалус Посовиномус 14 минут назад
А у нас +17 - сентябрь вместо ноября) Так что переобулись только дурачки пока что
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310
Александр Перышков 16 минут назад
дорожников привлекать нужно.
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10k
Борис Карабанов 46 минут назад
"Ворчали старики:
"Что ж мы? На зимнюю резину?"...
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