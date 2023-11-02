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Пьяный «в стельку» водитель катался по Уссурийску и наезжал на прохожих

Пьяный «в стельку» водитель катался по Уссурийску и наезжал на прохожих

Автор:
02 ноября 2023 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Уссурийск   авто   водитель   за рулем   наезд   пешеход   пьяный   
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Водитель разъезжает по городу в явно неадекватном состоянии. На замечания прохожих он реагирует агрессивно, «наезжая» на граждан как словесно, так и в прямом смысле.

Мужчина добавил, что имел неосторожность вступить в перепалку с героем видео. В результате тот попытался задавить его на автомобиле — или таким странным образом «припугнуть».

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Метки: Видео   Уссурийск   авто   водитель   за рулем   наезд   пешеход   пьяный   
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2  комментария
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76k
Viktor 16 минут назад
Так у него лопата в руке, уеб.., дал бы по лобовухе, а лучше по комполу! Только бы спасибо сказали.

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28k
Lehoia 11 минут назад
А что, ДПС в Уссурийске уже расформирнован?
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