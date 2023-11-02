Пьяный «в стельку» водитель катался по Уссурийску и наезжал на прохожих

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Водитель разъезжает по городу в явно неадекватном состоянии. На замечания прохожих он реагирует агрессивно, «наезжая» на граждан как словесно, так и в прямом смысле.
Мужчина добавил, что имел неосторожность вступить в перепалку с героем видео. В результате тот попытался задавить его на автомобиле — или таким странным образом «припугнуть».
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