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В Москве на ТТК собралось 16 автомобилей на "празднование" дня жестянщика

В Москве на ТТК собралось 16 автомобилей на "празднование" дня жестянщика

Автор:
31 октября 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   день жестянщика   клуб любителей летней резины   машина   
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Массовое ДТП произошло в ночь на пятницу на ТТК в Москве - столкнулись 16 автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека. Одним из пострадавших оказался сотрудник Центроспаса, который прибыл на место происшествия для устранения последствий. Его сбила машина. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   день жестянщика   клуб любителей летней резины   машина   
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12  комментариев
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24k
ЦСКА Час назад
Для того чтобы в первый снег сохранить здоровье и авто, надо заранее переобуться в зимнюю резину и категорически никуда не выезжать....Не въипешся ты, въипуться в тебя! Надо подождать, пока ситуация адаптируется!
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24k
MrGod 4 минуты назад
Ну ведь ни когда зима так резко не приходила и вот опять)))
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880k
А.Берестенко Полчаса назад
По поволу "слёта любителей летней резины" - у меня друг в середине 90х 3 года проездил (круглый год) на БЛовской всесезонке по Москве и Подмосковью, пока она грыжами не пошла!

А машина - Ауди "сотка", "шаланда".
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Одни нормально проезжают, других несет. Че-то мне подсказывает, что кто-то не поторопился заменить резину.
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10k
Billi_Bons 55 минут назад
Слёт любителей летней резины.
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11k
Б.Касторский Час назад
Я вот заметил, что водители, по крайней мере в Москве, стали крайне агрессивными и не слишком внимательными, плюс некая каста таксистов, которые далеко не профессионалы, как большинство свято верит, но едут как будто хозяева дорог.
Сегодня за непродолжительную поездку, минут 40, стал свидетелем трех абсолютно непонятных аварий. Двое бодались за главенство в полосе. Одна решила, что выезд с парковки само по себе событие и можно ехать просто потому что есть педаль газа, как итог смогла на своем маленьком кроссовере победить могучий Рейндж Ровер.
Куда спешат? Ведь точно успеют.
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