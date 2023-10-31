В Москве на ТТК собралось 16 автомобилей на "празднование" дня жестянщика

Массовое ДТП произошло в ночь на пятницу на ТТК в Москве - столкнулись 16 автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека. Одним из пострадавших оказался сотрудник Центроспаса, который прибыл на место происшествия для устранения последствий. Его сбила машина. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

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Массовое ДТП произошло в ночь на пятницу на ТТК в Москве - столкнулись 16 автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека. Одним из пострадавших оказался сотрудник Центроспаса, который прибыл на место происшествия для устранения последствий. Его сбила машина. Мужчина получил черепно-мозговую травму. 2023-10-31T11:55:56+03:00 Пропустить