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Без ДТП. Постановка или правда настолько понимающий отец?

Без ДТП. Постановка или правда настолько понимающий отец?

Автор:
30 октября 2023 14:30
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   граффити   машина   
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Пока отец отлучился, ребёнок из баллончика разрисовал машину. Реакция отца удивляет. Я бы, наверное, так не смог.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   граффити   машина   
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8  комментариев
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1k
... Час назад
Можно буду циником?
Сейчас есть краски в бидонах которые просто водой смывается, далее... чебуратор?! серьёзно?! Не верю... Помилуйте меня я матом в обиходе говорю, но среди взрослых мужиков, щегла, тем более кровь свою, хуле буду учить не на бытовом уровне. Постановка голимая от тики тики, до рики тави ещё рости и просвещаться.
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23k
hebpat 12 минут назад
на заднем фоне - Ялта, там ещё люди купаются
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16k
Vital Idol 19 минут назад
Всё просто!

MTN 94 CHALK - это матовая краска на меловой основе, которая смывается водой.
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76k
Viktor 57 минут назад
Да обычная нитро, 646-м легко смоется без повреждения ЛКП, вот только ветоши придётся потратить, но это уже мелочи.
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3k
Fiverknot Час назад
Наверное ему даже купить новую машину финансово не обременительно. Поэтому такой спокойный)
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Опаньки Час назад
Затянет в пленку и когда -нибудь новый счастливый владелец ее снимет ))))
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