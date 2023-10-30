Без ДТП. Постановка или правда настолько понимающий отец?

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Пока отец отлучился, ребёнок из баллончика разрисовал машину. Реакция отца удивляет. Я бы, наверное, так не смог.
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Сейчас есть краски в бидонах которые просто водой смывается, далее... чебуратор?! серьёзно?! Не верю... Помилуйте меня я матом в обиходе говорю, но среди взрослых мужиков, щегла, тем более кровь свою, хуле буду учить не на бытовом уровне. Постановка голимая от тики тики, до рики тави ещё рости и просвещаться.
MTN 94 CHALK - это матовая краска на меловой основе, которая смывается водой.