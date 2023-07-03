BMW врезался в стоящий на обочине грузовик

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На внешней стороне КАД между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом водитель на автомобилей BMW двигаясь по обочине столкнулся со стоящим грузовиком.
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина обочечник
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Хорошо, что не ушёл влево и никого не убил...
Но любители древних иномарок иной раз считают, что с брендом покупательные и умение управлять транспортным средством.