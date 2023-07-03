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BMW врезался в стоящий на обочине грузовик

BMW врезался в стоящий на обочине грузовик

Автор:
03 июля 2023 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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На внешней стороне КАД между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом водитель на автомобилей BMW двигаясь по обочине столкнулся со стоящим грузовиком.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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26  комментариев
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Грузовик жалко...
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Вадим Курбатов 7 минут назад
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3k
Хрюн 13 минут назад
Обочечник получил свою минуту славы.
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10k
Алексей 20 минут назад
У него целый час был для вывернуть с этой полосы
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29k
Макарыч 45 минут назад
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56k
Олег 55 минут назад
БМВ, обочина... что могло пойти не так?
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39
Казадоев Час назад
И поскакал тык дыгыдык.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Уроды диарейные.
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48k
turyst Час назад
Водителю грузовика очень сильно повезло.
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22k
BiZ 2 часа назад
епта. места было на 5 бмв вырулить и ехать дальше. такой осел за рулем. такую машину просто так разбить..
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3k
poбт 2 часа назад
для бмв это норма
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6k
Андрей 2 часа назад
тормозил полкилометра
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29k
Юрьевич 2 часа назад
Типичный обочечник- торопыга...
Хорошо, что не ушёл влево и никого не убил...
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86k
7guest 2 часа назад
Очередной "БМВ головного мозга".
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4k
Григорий 2 часа назад
полюбому к мужу торопился, по обочине да на бэхе
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
И банат такой же как и все бмвэшники.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Рабочая дорога без пробок. Зачем ехать по обочине? Что-то у человека в голове странное.
Но любители древних иномарок иной раз считают, что с брендом покупательные и умение управлять транспортным средством.
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5k
Александр 2 часа назад
То есть выехать на полосу для нормальных водителей религия не позволила? Сам люблю БМВ, но в данном случае согласен - диагноз...
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