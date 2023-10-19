Lamborghini Sian FKP 37 почти без пробега оценили в 586 миллионов рублей

Lamborghini Sian FKP 37 получил версию с открытым кузовом летом 2020 года. На тот момент эта модель считалась мощнейшим родстером в истории марки. Sian базируется на платформе Aventador и комплектуется тем же 6,5-литровым V12, но располагает ещё и компактным электромотором. В совокупности они развивают 819 л.с., что позволяет набирать 100 км/ч за 2,9 секунды при максимальной скорости 350 км/ч.



Производство родстера началось в том же 2020 году, но продавец не указывает дату сборки экземпляра, выставленного на продажу. Известен лишь пробег, который составляет 150 километров. Кроме того, ещё три года назад Lamborghini заявила, что тираж суперродстера не превысит 19 экземпляров.



Именно этот Sian окрашен в особый оттенок серого цвета, а салон отделан чёрной кожей в сочетании с оранжевыми вставками. Акценты аналогичного оттенка имеются и на кузове, и на тормозных суппортах. Учитывая состояние суперкара, вероятнее всего, он был изначально приобретён с целью последующей перепродажи: по некоторым данным, цена нового Sian FKP 37 составляла около 3 миллионов евро.