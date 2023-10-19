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Lamborghini Sian FKP 37 почти без пробега оценили в 586 миллионов рублей

Lamborghini Sian FKP 37 почти без пробега оценили в 586 миллионов рублей

Автор:
19 октября 2023 16:10
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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В Германии выставили на продажу редкий родстер Lamborghini Sian FKP 37 2020 года выпуска в идеальном состоянии. Суперкар оценили в 5 709 620 евро (или 586 миллионов рублей), что многократно превышает стоимость нового флагманского Lamborghini Revuelto.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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