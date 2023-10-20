Chery представила гибридный кроссовер с запасом хода 1321 км

Автомобиль построен на базе платформы Kungpeng Super Performance Electric C-DM. В её состав входят бензиновый двигатель (1,5 л) и два синхронных электрических, а также коробка передач 3DHT. Ёмкость АКБ новинки составляет 34,4 кВтч. Fengyun T9 будет выпускаться в передне- и полноприводной модификации с мощностью электродвигателей 165 и 340 кВт соответственно. Расход топлива указывается одинаковый — 5,7 л на 100 км в обоих случаях.



Заявленная дальность хода только от АКБ — 160 и 150 км, а при полном баке — 1321 и 1100 км для передне- и полноприводной версии соответственно. Время разгона до 100 км/ч тоже различается 4,9 секунды с полным приводом, и 8,4 секунды — с передним. Отмечается, что с 30% до 80% АКБ гибридного автомобиля заряжается за 22 минуты.



По части интерьера Fengyun T9 также практически дублирует бензиновый Tiggo 9. Главная особенность салона — мультимедийная система с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, работающая на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.



Новинка поступит в продажу в следующем году в Китае, цена автомобиля будет объявлена позднее.