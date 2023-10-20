Chery представила гибридный кроссовер с запасом хода 1321 км

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На мероприятии Chery Technology DAY 2023 китайская компания представила гибридную версию представленной ранее бензиновой модели Tiggo 9 - кроссовер Fengyun T9. Дизайн новинки остался прежним, но силовая установка полностью изменилась.
Автомобиль построен на базе платформы Kungpeng Super Performance Electric C-DM. В её состав входят бензиновый двигатель (1,5 л) и два синхронных электрических, а также коробка передач 3DHT. Ёмкость АКБ новинки составляет 34,4 кВтч. Fengyun T9 будет выпускаться в передне- и полноприводной модификации с мощностью электродвигателей 165 и 340 кВт соответственно. Расход топлива указывается одинаковый — 5,7 л на 100 км в обоих случаях.
Заявленная дальность хода только от АКБ — 160 и 150 км, а при полном баке — 1321 и 1100 км для передне- и полноприводной версии соответственно. Время разгона до 100 км/ч тоже различается 4,9 секунды с полным приводом, и 8,4 секунды — с передним. Отмечается, что с 30% до 80% АКБ гибридного автомобиля заряжается за 22 минуты.
По части интерьера Fengyun T9 также практически дублирует бензиновый Tiggo 9. Главная особенность салона — мультимедийная система с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, работающая на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.
Новинка поступит в продажу в следующем году в Китае, цена автомобиля будет объявлена позднее.
Заявленная дальность хода только от АКБ — 160 и 150 км, а при полном баке — 1321 и 1100 км для передне- и полноприводной версии соответственно. Время разгона до 100 км/ч тоже различается 4,9 секунды с полным приводом, и 8,4 секунды — с передним. Отмечается, что с 30% до 80% АКБ гибридного автомобиля заряжается за 22 минуты.
По части интерьера Fengyun T9 также практически дублирует бензиновый Tiggo 9. Главная особенность салона — мультимедийная система с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, работающая на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.
Новинка поступит в продажу в следующем году в Китае, цена автомобиля будет объявлена позднее.
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