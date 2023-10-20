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Chery представила гибридный кроссовер с запасом хода 1321 км

Chery представила гибридный кроссовер с запасом хода 1321 км

Автор:
20 октября 2023 12:01
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   кроссовер   машина   
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На мероприятии Chery Technology DAY 2023 китайская компания представила гибридную версию представленной ранее бензиновой модели Tiggo 9 - кроссовер Fengyun T9. Дизайн новинки остался прежним, но силовая установка полностью изменилась.
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Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   кроссовер   машина   
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3  комментария
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50k
Сергей 42 минуты назад
В прошлом году у ребенка загорелся и взорвался маленький аккамулятор для дрона который стоял на зарядке. Если бы он не успел открыть входную дверь и выбросить на площадку шипящий и искрящий китайский аккумулятор то вся наше квартира сгорела бы к еб...ням. Рвануло так, что пришлось перекрашивать стены и потолок в подьезде. слава богу он был бетонный. После этого китайским аккумуляторам я не очень доверяю(
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59k
Парагвайский шпион 16 минут назад
Электричек все больше и больше. Люди их с удовольствием покупают, хоть инфраструктура для их эксплуатации далека от комфортной. Дальше города - на дальняк ехать стремно. Гибрид в этом отношении всяко лучше, как переходный вариант. НО. Меня смущает пожароопасность батарей....
2-й сезон Гранд Тур. Тачка Ричи Хаммонда - Rimac Concept One вылетает, переворачивается, загорается. Хаммонда успевают вытащить и отправить в больницу. А его "электричка" полыхает. Её тушат. Она снова вспыхивает. Снова тушат. И так несколько дней подряд... См-те Гранд Тур 2-й сезон 1-2-ю серию.
Правда это было 5 лет назад, может щас что-то изменилось в плане пожароопасности? ХЗ...
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10k
Алексей 2 часа назад
Дядя Ляо в своем репертуаре
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Добрый Бабайка

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