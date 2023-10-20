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Девушку сбили на пешеходном переходе в Красноярске

Девушку сбили на пешеходном переходе в Красноярске

Автор:
20 октября 2023 09:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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ДТП произошло 8 октября в Красноярске на перекрестке Вавилова-Затонская. Автомобиль Мицубиси Аутлендер при повороте налево сбил девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в больницу с тяжёлым сотрясением и переломами.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
ну епать втою кочерыжку, ну как так ездить? забрать права, этой слепой козе выколать глаза, ей они все равно нах не нужны и всех отпустить с миром
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2k
Максим Макашев 2 минуты назад
блондинка за рулём была?
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16k
Женя 46 минут назад
Буквально пару часов назад.
Нефтекамск.
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54k
Мойша Час назад
Не понял, а внедорожник, сбивший девушку, не остановился, и уехал?
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15k
Александр 2 часа назад
Сложилось такое впечатление, что это "заказуха"... Прямой, чёткий наезд...
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