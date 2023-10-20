Девушку сбили на пешеходном переходе в Красноярске

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"Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре

Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле

Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке

Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми

Ехал на красный и даже не пытался тормозить