Девушку сбили на пешеходном переходе в Красноярске

987
1
2
ДТП произошло 8 октября в Красноярске на перекрестке Вавилова-Затонская. Автомобиль Мицубиси Аутлендер при повороте налево сбил девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в больницу с тяжёлым сотрясением и переломами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке
- Ехал на красный и даже не пытался тормозить
- "Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре
- Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком
- Перебежать дорогу на красный свет - совсем плохая идея
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
Новости партнёров
реклама
Нефтекамск.