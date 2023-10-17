"Президентский" Hongqi L5 сможет купить любой желающий. Если найдёт столько денег

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Флагманский седан предназначенный для руководства компартии Китая будет доступен в продаже любому желающему. Главное, чтобы нашлась нужная сумма денег. Ориентировочная цена начинается с отметки в 700 000 долларов или 68 миллионов рублей.
Министерство промышленности Китая опубликовало сертификационные изображения седана Hongqi L5 нового поколения. Это означает, что роскошный седан получил одобрение на производство. Главным заказчиком, разумеется, является правящая партия КНР во главе с Си Цзиньпинем, но элитный седан будут продавать всем желающим. При этом, как ожидается, цена L5 cтартует с 5 млн юаней. Стоимость предыдущего поколения доходила и до 6 млн (820–830 тысяч долларов США), хотя была недосягаема для желающих вне зависимости от размера их состояния. Очевидно, что L5 сохранит статус самого дорогого национального автомобиля в Поднебесной на очередной десяток лет.
Оформление передней части в ретростиле — дань уважения традициям. Hongqi L5 считается идеологическим наследником представительского седана с индексом CA72, который марка выпускала для высокопоставленных чиновников Китая с конца 1950-х годов.
Габариты L5, согласно сертификационным данным, составят 5980×2090×1710 мм при колёсной базе 3730 мм, это делает его крупнее Mercedes-Maybach S-класса, Aurus Senat и Rolls-Royce Phantom. Под капотом разместится 4-литровый V8 на 387 л. с., который сможет разгонять большой автомобиль до максимальных 220 км/ч. Мотор разработан инженерами Hongqi, но выпускать его будет материнский концерн FAW. Машину укомплектуют 21-дюймовыми колёсами.
Официальных фотографий интерьера серийного L5 пока нет, но представление о салоне седана можно составить по выставочному экземпляру с Шанхайского автосалона.
Новый автомобиль оснастят набором дисплеев, занимающим всю переднюю панель, и массивным центральным тоннелем. Кресла получат множество регулировок. Задний диван номинально рассчитан на троих пассажиров, но благодаря центральному тоннелю и большому подлокотнику со встроенным пультом управления дополнительными функциями легко превращается в два индивидуальных кресла.
Дата старта официальных продаж Hongqi L5 пока не названа.
Оформление передней части в ретростиле — дань уважения традициям. Hongqi L5 считается идеологическим наследником представительского седана с индексом CA72, который марка выпускала для высокопоставленных чиновников Китая с конца 1950-х годов.
Габариты L5, согласно сертификационным данным, составят 5980×2090×1710 мм при колёсной базе 3730 мм, это делает его крупнее Mercedes-Maybach S-класса, Aurus Senat и Rolls-Royce Phantom. Под капотом разместится 4-литровый V8 на 387 л. с., который сможет разгонять большой автомобиль до максимальных 220 км/ч. Мотор разработан инженерами Hongqi, но выпускать его будет материнский концерн FAW. Машину укомплектуют 21-дюймовыми колёсами.
Официальных фотографий интерьера серийного L5 пока нет, но представление о салоне седана можно составить по выставочному экземпляру с Шанхайского автосалона.
Новый автомобиль оснастят набором дисплеев, занимающим всю переднюю панель, и массивным центральным тоннелем. Кресла получат множество регулировок. Задний диван номинально рассчитан на троих пассажиров, но благодаря центральному тоннелю и большому подлокотнику со встроенным пультом управления дополнительными функциями легко превращается в два индивидуальных кресла.
Дата старта официальных продаж Hongqi L5 пока не названа.
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Метки: Hongqi Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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не нравится - не ешь, точнее - не бери.
А еще можешь детали обговорить при заказе... Тут уж = любой каприз за ваши деньги ..
Овцебык, короче...
Цена была бросовая, но в те времена на жрачку денег не очень-то хватало, не то чтобы в авто вкладываться.
не взял я, а мог бы сейчас тоже за 700 тышь продавать ;)
Но я слабо представляю человека, который сам заработал и перед ним встал выбор что взять, китайца и Ролс, и он выбирает китайца.
Хотя я сейчас смотрел стоимость китайцев в России, в своё время за эти деньги приличного немца можно было взять.