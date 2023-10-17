FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11922 поста • 839 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
"Президентский" Hongqi L5 сможет купить любой желающий. Если найдёт столько денег

"Президентский" Hongqi L5 сможет купить любой желающий. Если найдёт столько денег

Автор:
17 октября 2023 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Hongqi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1696
14
Флагманский седан предназначенный для руководства компартии Китая будет доступен в продаже любому желающему. Главное, чтобы нашлась нужная сумма денег. Ориентировочная цена начинается с отметки в 700 000 долларов или 68 миллионов рублей.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Hongqi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
shimpansky 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 52 минуты назад
Салон то нахрена синий.... Отвратительно выглядит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 53 минуты назад
У нас аурус тоже может купить любой желающий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vasilykopkov Час назад
Первое впечатление - Трабант скрестили с Бентли.
Овцебык, короче...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович Час назад
Вот не увидел я ни характеристик особых, ни плюшек интересных. ни дизайна.... и такие деньги????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Если в нем бани нет, то брать не буду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118
Rozario 2 часа назад
лет 30-ать назад в одном не простом автосервисе предложили бывший правительственный авто ( кажись Фиат или что-то из такого) - бронированные стекла и двери и всё такое.
Цена была бросовая, но в те времена на жрачку денег не очень-то хватало, не то чтобы в авто вкладываться.
не взял я, а мог бы сейчас тоже за 700 тышь продавать ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh 2 часа назад
неведомый куюньгуюнь за столько денех? не проще ли взять что-то проверенное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский 2 часа назад
Это цена полновесного РР или Бентли и ещё останется. Странно конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16115



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отказ от миллиардов ради миллионов
Отказ от миллиардов ради миллионов
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Набирающие популярность в сообществах
Противоречия в тактической медицине
Противоречия в тактической медицине
АвтоВсячина
АвтоВсячина
"C миру по нитке - голому рубаха"
"C миру по нитке - голому рубаха"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#интересное#Автовсячина#фильм#конфликт#США#Москва
#машина#животные#люди#ДТП#факты#кино#позитив#знаменитости#Ynews#забавно
#автомобили#интересно#Прикол#аварии#авто аварии#история#шоу бизнес#СССР#Россия#Китай
"C миру по нитке - голому рубаха" "C миру по нитке - голому рубаха" Китайцы представили 1224-стльный электрический гиперкар GAC Hyper SSR Китайцы представили 1224-стльный электрический гиперкар GAC Hyper SSR В России стартовали продажи автомобиля Москвич 6 В России стартовали продажи автомобиля Москвич 6 Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6 Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6 5 самых продаваемых автомобилей на российском рынке 5 самых продаваемых автомобилей на российском рынке Chery повторила трюк Volvo - построила башню из электрокроссоверов eQ7 Chery повторила трюк Volvo - построила башню из электрокроссоверов eQ7

На что жалуетесь?

Вернуться