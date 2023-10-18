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Tesla сломалась от дождя и владельцу отказали в гарантии

Tesla сломалась от дождя и владельцу отказали в гарантии

Автор:
18 октября 2023 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   
1718
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Шотландская пара на своём электрокаре Tesla Model Y приехали поужинать в Эдинбургский ресторан, а после пришлось увозить кроссовер на эвакуаторе, так как он отказывался запускаться. Эвакуатор из службы поддержки Tesla на дороге пришлось ждать около пяти часов, а стоимость ремонта, объявленная на следующий день дилером, чуть не довела их до инфаркта.

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Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   
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10  комментариев
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61k
pynh Час назад
а чо он, окуел? написано же в инструкции не мочить.
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3k
SmartCat101 8 секунд назад
врут эти гомики!!! глубокие лужи вброд штурмовали или вообще утопили машину , вот и залили батарею.
если-бы теслы от дождика выходили из строя кто бы их покупал?
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11k
Том Сойер 6 минут назад
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4k
Денис 17 минут назад
Гарантия:
1. Полностью герметичный корпус.
2. Гарантия аннулируется при попадании воды.
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1k
iKrek Полчаса назад
А почему в статье не упомянулось, что эта шотландская пара, судя по источнику, два типичных гомика?
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7k
Горец Ю 36 минут назад
Купившие Теслу умнеют гораздо быстрее, чем в те времена, когда о ней мечтали.
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52k
turyst 51 минуту назад
Хм... Может там лужа была по зеркала?
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998
vadimbar Час назад
В Америке ему бы после бесплатного ремонта ещё и приплатили, чтобы молчал. А с европейцами не церемонятся.
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Ну хоть не сгорела и током не тра.. долбюануло!))
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