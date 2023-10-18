Tesla сломалась от дождя и владельцу отказали в гарантии

Счёт за ремонт Model Y составил 17 374 фунта (2 057 000 рублей). Виной всему, как заявили представители Tesla, оказалась дождливая погода.



Эдинбургский сервисный центр Tesla заявил, что на Model Y придётся менять аккумулятор, так как он вышел из строя из-за затопления. Оказалось, что такая поломка не покрывается заводской гарантией, поэтому чинить электрокар владельцам придётся за свой счёт. Как именно вода попала в аккумулятор, в сервисе Tesla так и не объяснили. При этом обе стороны согласились, что погода в Эдинбурге в тот день была не самой лучшей, хотя ничего экстраординарного для Шотландии не наблюдалось.



К слову, в среднем в октябре в Эдинбурге выпадает до 66 мм осадков.



Своим отказом от обязательств Tesla, по сути, признала, что Model Y непригодна для эксплуатации в Шотландии, отметил пострадавший. Кроме того, он заявил, что не стал бы покупать электрокар за 60 тысяч фунтов, если бы заранее знал о качестве обслуживания.