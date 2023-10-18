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Совсем лёгкое ДТП, обернувшееся трагедией. Что решил суд

Совсем лёгкое ДТП, обернувшееся трагедией. Что решил суд

Автор:
18 октября 2023 11:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   суд   
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Читатели часто спрашивают - "кого сделали виноватым, что постановил суд?". Сегодня как раз подробности о судебном решении по делу о ДТП, которое случилось ещё в апреле этого года.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   суд   
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17  комментариев
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721
Александр 2 часа назад
От такого удара? Может уже были какие-то проблемы со здоровьем? А вообще все молодцы - рег едет на жёлтый, так-то запрещающий (там явно можно было остановиться), на "букашке" самая "умная", зачем газель ждать
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7
Иван Охолбыстин 15 минут назад
Да ну не реально, по любому до этого момента были какие-то проблемы с здоровьем...
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403
Михаил 19 минут назад
Кстати да, если только подухой получила по селезенке, только как сидеть для этого надо, мне непонятно...
Вообще у полностью здорового человека такого быть не должно... что-то тут не так...
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1k
muhandes 50 минут назад
Может ей муж вечером за разбитое авто в селезенку прописал?
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8k
Лещ 50 минут назад
Мда.... Скорее всего было так: муж ей вечером пробил в бок кулаком, за то что она машину разбила. в тот момент и случился разрыв селезёнки....
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10k
Борис Карабанов 57 минут назад
Для разрыва селезёнки удар тупым предметом должен быть достаточно сильным. Чаще всего это происходит от сильного удара ногой в живот или падения с высоты на предмет. Муж поучил вечером за царапину? Любя.
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8k
Обыватель Час назад
теперь сижу и боюсь чихнуть, чтобы селезенка или другие органы не разорвались
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3k
Едондер пуп Час назад
Даже капли на стекле не дернулись, а селезёнка порвалась? Недоработка следователей и патологоанатомов. Смертельная травма не здесь получена.
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231
ruslan d 2 часа назад
Мда , удар то никакой был.. . Странное дело .
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1k
vadimbar 2 часа назад
Мало получила ! Тем более за такое ГРУБОЕ нарушение ПДД, повлёкшее смерть.
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79
uid-tfwhppoz vadimbar 44 минуты назад
виновны в ДТП обе стороны.
одна проскакивала на запрещающий сигнал светофора.
вторая совершала дебильный маневр.
однако "ГРУБОЕ нарушение", тут мимо вообще.
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85
Андрей Федоров 2 часа назад
как можно умудриться получить разрыв селезенки при такой скорости и ударе по касательной? там даже не удар, а просто процарапали бок у машины
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61k
pynh 2 часа назад
Как бы то ни было, но и сама "невиновная" на желтый херачила.

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