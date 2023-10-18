Совсем лёгкое ДТП, обернувшееся трагедией. Что решил суд

В Красноярске сегодня осудили местную жительницу, которая в апреле этого года совершила ДТП с тяжелыми последствиями.



42-летняя водитель встречного автомобиля (там где регистратор) получила закрытую тупую травму органов живота. За медицинской помощью сразу не обратилась, к вечеру от разрыва селезенки у неё открылось кровотечение. Спасти врачам ее не удалось. У женщины остался 7-летний ребенок.



Суд приговорил виновную в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) к 1 году ограничения свободы. Суд учёл неоднократное привлечение ее к ответственности за превышение установленной скорости движения и запретил управлять транспортом на 1 год.