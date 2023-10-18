Совсем лёгкое ДТП, обернувшееся трагедией. Что решил суд

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Читатели часто спрашивают - "кого сделали виноватым, что постановил суд?". Сегодня как раз подробности о судебном решении по делу о ДТП, которое случилось ещё в апреле этого года.
В Красноярске сегодня осудили местную жительницу, которая в апреле этого года совершила ДТП с тяжелыми последствиями.
42-летняя водитель встречного автомобиля (там где регистратор) получила закрытую тупую травму органов живота. За медицинской помощью сразу не обратилась, к вечеру от разрыва селезенки у неё открылось кровотечение. Спасти врачам ее не удалось. У женщины остался 7-летний ребенок.
Суд приговорил виновную в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) к 1 году ограничения свободы. Суд учёл неоднократное привлечение ее к ответственности за превышение установленной скорости движения и запретил управлять транспортом на 1 год.
42-летняя водитель встречного автомобиля (там где регистратор) получила закрытую тупую травму органов живота. За медицинской помощью сразу не обратилась, к вечеру от разрыва селезенки у неё открылось кровотечение. Спасти врачам ее не удалось. У женщины остался 7-летний ребенок.
Суд приговорил виновную в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) к 1 году ограничения свободы. Суд учёл неоднократное привлечение ее к ответственности за превышение установленной скорости движения и запретил управлять транспортом на 1 год.
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одна проскакивала на запрещающий сигнал светофора.
вторая совершала дебильный маневр.
однако "ГРУБОЕ нарушение", тут мимо вообще.