Массовое ДТП с велосипедистами в Мексике

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В мексиканской Пуэбле водитель автомобиля нарушил ПДД и устроил ДТП с велосипедистами, участвующими в соревнованиях. Несколько человек получили ранения, а гонка в итоге была отменена.
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Знаков, светофора, ограждения, регулировщика я не заметил.