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Массовое ДТП с велосипедистами в Мексике

Массовое ДТП с велосипедистами в Мексике

Автор:
16 октября 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Мексика   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   соревнования   
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В мексиканской Пуэбле водитель автомобиля нарушил ПДД и устроил ДТП с велосипедистами, участвующими в соревнованиях. Несколько человек получили ранения, а гонка в итоге была отменена.

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Метки: Видео   ДТП   Мексика   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   соревнования   
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2  комментария
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56k
dima423 39 минут назад
блин че ж все так дико то и тупо... проводят велогонку по населенному пунку, нихера не огораживаю, движение не перекрывают... ну очевидно же что будут аварии...)
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2k
Χάρων 20 минут назад
А что именно он нарушил?
Знаков, светофора, ограждения, регулировщика я не заметил.
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