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Недолгая стоянка на МКАД. Самонаводящееся такси

Недолгая стоянка на МКАД. Самонаводящееся такси

Автор:
16 октября 2023 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   такси   
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Ночью 14 октября на внешней стороне 99 километра почти пустого МКАДа водитель такси въехал в стоящий автомобиль и пешехода, находившегося рядом с автомобилем. Подробностей не сообщается, но, похоже, что второй был тоже автомобиль такси.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   такси   
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12  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
сука, 5 полос, из них 4 пустых. В какой жопе находятся глазенки у этих летунов?
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17k
banzai7 12 минут назад
Ну и кто тут опять из жителей регионов, никогда не ездивших по МКАД, расскажет, что главное выставить знак и включить аварийку?
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24k
ЦСКА 22 минуты назад
Просто встретились два одиночества.....Разожгли у дороги костер!
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81
Андрей Федоров Полчаса назад
Вот интересное наблюдение - если машина целая стоит на аварийке - в неё обязательно влетят и разобьют, но если машина уже разбитая - то все притормаживают и объезжают. В чём секрет?
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18k
Роберт Шекли 37 минут назад
Остановка на МКАДе со стороны
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10k
Борис Карабанов Час назад
Дорожники виноваты! Дорога узкая, скользкая. не освещена.
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Дальнобой

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