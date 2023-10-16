Недолгая стоянка на МКАД. Самонаводящееся такси

Ночью 14 октября на внешней стороне 99 километра почти пустого МКАДа водитель такси въехал в стоящий автомобиль и пешехода, находившегося рядом с автомобилем. Подробностей не сообщается, но, похоже, что второй был тоже автомобиль такси.



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