«Уберите машину, это наше место» или вечная проблема придомовых парковочных мест

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В Вилючинске на молодого человека налетели жильцы дома с требованиями убрать машину, дошло даже до вызова полиции.
Спойлер для тех, кто не хочет смотреть 13 минут полностью: парень остался непреклонен.
А как обстоят дела в вашем дворе? Пишите в комментариях!
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
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Даже в случае, если кто-то там чистит снег зимой. Это личное решение человека - взять и почистить снег. Это никак не влияет на принадлежность конкретной территории к местам общественного пользования.
т.е., перефразировав, у них есть основания гнать этого товарища и их территории, владельцами которой они являются.
Оформляя куплю-продажу квартиры в многоквартирном доме, новый собственник жилого помещения наделяется правом собственности не только на квартиру, но и на долю в общедомовом имуществе. Как владелец, он должен вносить платежи за ее содержание (свет, вода), а также может ей распоряжаться. К перечню общедомового имущества относится и придомовая территория. (DomiPravo.ru)
В доме, где я жил, на цокольном этаже располагался магазин, типа секонд-хенд. Я припарковал свою машину параллельно бордюру, напротив этого магазина и сидел в машине, заполняя документы. Выходит женщина из дверей этого магазина (заведующая, я так понял) и без приветствия начинает:
- Уберите отсюда свою машину!
- ???
- Машину уберите, я сказала!
- Почему?
- Это - ЧАСТНАЯ территория, вы мешаете! Вы что, не видите жёлтую линию на бордюре (она её сама нарисовала)?!
- Линию вижу. Знака НЕ вижу. Машину не уберу.
- Я вам ещё раз говорю - убирайте машину, это - наша территория! Вы что, проблем хотите? Я полицию вызову!
- Вызывайте.
И сижу дальше, заполняю бумажки. Приезжает наряд полиции. Диалог, примерно, тот же, что со мной:
- Он поставил машину на ЧАСТНОЙ территории! Уезжать не хочет! Примите меры!
Сотрудники:
- А где ЗНАК "частная собственность", шлагбаум, знак, запрещающий остановку/стоянку?
- Что?! Тут - жёлтая линия! Тут - наша территория!
- Ну и? Официально зарегистрированного знака, запрещающего здесь стоянку нет. Вы хоть всю придомовую территорию разукрасьте в жёлтый. Женщина, у нас очень много реальных вызовов, у вас всё?
- Ааааа!!! Да я вас! Да я на вас! Да я вам всем!
Развернулась и захлопнула дверь. Сотрудники сказали - жаль, что нет ТАКИХ штрафов за ложный вызов, чтоб человек лишний раз задумался, стоит ли звонить.
Я это всё к чему. Когда вам кто-то на серьёзных щах говорит, что это - его/её место, то оно должно быть взято в аренду у местного муниципалитета, о чём свидетельствуют соответствующие документы, или же быть выкуплено, о чём опять же есть бумажка. Все вот эти цепочки, верёвочки, столбики самопальный - СА МО ЗА ХВАТ! И срезается это всё имеющимся в наличии инструментом.
Собственники платят за устройство и содержание этой территории.
Она может быть не общественной.
не все, что не огорожено забором или шлагбаумом автоматически становится общественным.
Например, вы можете не строить забор вокруг своего садового участка, но это не значит, что я могу припарковать там свою машину.
Дом свой собственный, а не человейник для быдла.
Я вот у себя ворота открываю, не задумываясь, поставил кто за ними машину или нет.
Ибо нефиг.
Но чаще ситуация другая, я в выходные летом езжу на рыбалку, приезжаю а там корыта вдоль забора понаставлены, не во внутрь въехать, ни у забора поставить...