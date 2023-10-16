FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11908 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
«Уберите машину, это наше место» или вечная проблема придомовых парковочных мест

«Уберите машину, это наше место» или вечная проблема придомовых парковочных мест

Автор:
16 октября 2023 09:09
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   вилючинск   конфликт   парковка   проблема придомовых парковочных мест   
2495
1
2

В Вилючинске на молодого человека налетели жильцы дома с требованиями убрать машину, дошло даже до вызова полиции.

Спойлер для тех, кто не хочет смотреть 13 минут полностью: парень остался непреклонен.

А как обстоят дела в вашем дворе? Пишите в комментариях!

Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   авто   вилючинск   конфликт   парковка   проблема придомовых парковочных мест   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Rubiroid_47 Час назад
Вот один-в один ситуация. Хабалки устраивают скандал и клоунаду, когда аргументы иссякли обвиняют в наркомании, вызывают полицию, заявляют о неадекватном поведении и нападении. Приезжают уставшие сотрудники, ты им поясняешь, что с самого начала ведешь видеозапись, которая всё опровергает. И всё, проблема тут же улетучивается, никто претензий не имеет и все расходятся. Но напоследок грозно запретят опубликовывать запись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
Mike Miller 10 минут назад
Бесят меня такие "свои правила".
Даже в случае, если кто-то там чистит снег зимой. Это личное решение человека - взять и почистить снег. Это никак не влияет на принадлежность конкретной территории к местам общественного пользования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Станислав 11 минут назад
А этим тварям впишут за ложный вызов штраф или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Михаил Сметанкин 16 минут назад
Это ладно! У моих соседей во дворе был свой гараж. Т.е. место в гараже, перед гаражом (въезд же закрывать нельзя). Казалось бы - паркуй не хочу. Но оказывается, место СБОКУ гаража тоже их! Я им говорю - паркуйте в гараже! А они "У нас там старая волга стоит, не на ходу, держим как память. Ну п-ц!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 18 минут назад
Люди упоротые наглушняк))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Гур 24 минуты назад
Вилючинск закрытый город, видать чужака увидели и крыша поехала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман Полчаса назад
Мне кажется, что чисто технически в кадастре эта парковка может относится к территории жилого дома и являться общей собственностью владельцев квартир в этом доме.
т.е., перефразировав, у них есть основания гнать этого товарища и их территории, владельцами которой они являются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
папа подсолнух Полчаса назад
146% путенский электорат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Evil папа подсолнух 4 минуты назад
Пернул? Молодец - иди подмойся, ты обосрался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Димыч Полчаса назад
Похожая ситуация была:
В доме, где я жил, на цокольном этаже располагался магазин, типа секонд-хенд. Я припарковал свою машину параллельно бордюру, напротив этого магазина и сидел в машине, заполняя документы. Выходит женщина из дверей этого магазина (заведующая, я так понял) и без приветствия начинает:
- Уберите отсюда свою машину!
- ???
- Машину уберите, я сказала!
- Почему?
- Это - ЧАСТНАЯ территория, вы мешаете! Вы что, не видите жёлтую линию на бордюре (она её сама нарисовала)?!
- Линию вижу. Знака НЕ вижу. Машину не уберу.
- Я вам ещё раз говорю - убирайте машину, это - наша территория! Вы что, проблем хотите? Я полицию вызову!
- Вызывайте.
И сижу дальше, заполняю бумажки. Приезжает наряд полиции. Диалог, примерно, тот же, что со мной:
- Он поставил машину на ЧАСТНОЙ территории! Уезжать не хочет! Примите меры!
Сотрудники:
- А где ЗНАК "частная собственность", шлагбаум, знак, запрещающий остановку/стоянку?
- Что?! Тут - жёлтая линия! Тут - наша территория!
- Ну и? Официально зарегистрированного знака, запрещающего здесь стоянку нет. Вы хоть всю придомовую территорию разукрасьте в жёлтый. Женщина, у нас очень много реальных вызовов, у вас всё?
- Ааааа!!! Да я вас! Да я на вас! Да я вам всем!
Развернулась и захлопнула дверь. Сотрудники сказали - жаль, что нет ТАКИХ штрафов за ложный вызов, чтоб человек лишний раз задумался, стоит ли звонить.
Я это всё к чему. Когда вам кто-то на серьёзных щах говорит, что это - его/её место, то оно должно быть взято в аренду у местного муниципалитета, о чём свидетельствуют соответствующие документы, или же быть выкуплено, о чём опять же есть бумажка. Все вот эти цепочки, верёвочки, столбики самопальный - СА МО ЗА ХВАТ! И срезается это всё имеющимся в наличии инструментом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 37 минут назад
Не знаю, как там в Вилючинске, но в Москве, с вводом платных парковок проблема стояла очень остро. Наш двор буквально сутками оккупировали таксисты и офисный планктон из ближайшего бизнес-центра. Проблема решилась, когда жители самоорганизовались и установили шлагбаумы. Теперь лафа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
папа подсолнух 41 минуту назад
пока совки не вымрут - будущего нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Evil папа подсолнух Минуту назад
Нюхни газку, даун.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Robin 42 минуты назад
У нас во дворе группа инициативных жителей расчистила себе место под стоянку. Там трава по пояс росла, мусор валялся, они всё вычистили, щебнем отсыпали и поделили парковочные места. И вот я, как житель дома, не имею ничего против и своё авто там не ставлю - люди старались всё-таки. Но периодически случаются конфликты с "приезжими". Жильцы прям реально караулят из окон и коршуном летят на водителей, которые, допустим, приехали к кому-то в гости. Двор не огорожен, всё общее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей 46 минут назад (изменен)
пипец! как же бесят такие местные царьки. с чего-то решили что общественная территория - это их личная и качают права, портят жизнь нормальным людям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
brrr 58 минут назад
Какие отвратительные рожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Мистер Фикс Час назад
Ну у меня так было. Приехали к друзьям в Питер, в первый же вечер нам предъявили и за чужое место, и за московские номера. решилось все очень просто - предупредил, что если с машиной что-нибудь случится, то заява пойдет на предъявителя. Свидетели есть, камера во дворе тоже. И 4 дня после больше никто не прелъявлял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мафусаил Час назад
У нас во дворе, всё просто, кто раньше приехал - тот и поставил, единственное бесит, таксист из Яндекса своё ведро паркует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий Час назад
Спецом что ли караулят "место", больные люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
14k
Antique computer Час назад
У меня во дворе 2 машиноместа. И хер кто на них заедет, если я не разрешу.
Дом свой собственный, а не человейник для быдла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА Час назад
Порожняк! Парень прав на 100%! А "бордовая кофточка" и впрямь с бодуна! Интересно, зачем ей с такой пропитой физиономией, маникюр на одутловатых пальчиках??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
654
Шурман 2 часа назад
Как у нас все просто , двор это приват , левые если загоняют то это какой нибудь сервис или лифт переезда , чужие не ставят , можно полицию вызвать и все , номера пробили нет такого сразу на эвакуатор , у всех под лобовым стеклом наклейка этого дома . Мне если честно как то пофиг у меня есть такая наклейка но ставлю в свой подземный гараж , многие соседи бесят у них у многих есть гараж а ставят на улице а гаражи у них забиты хламом .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

832769



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Традиция «невтумгыт» у чукчей, когда мужчина "проводит время" с чужой женой
Традиция «невтумгыт» у чукчей, когда мужчина "проводит время" с чужой женой
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Набирающие популярность в сообществах
Карнавал - 87
Карнавал - 87
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#новости#Прикол#США#Россия
#факты#интересно#Юмор#конфликт#кино#познавательно#медицина
#история#СССР#люди#забавно#сарказм#природа
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней... «Надо было аборт сделать твоей маме»: наглый пожилой водитель на "Мерседесе" у пешеходного перехода «Надо было аборт сделать твоей маме»: наглый пожилой водитель на "Мерседесе" у пешеходного перехода Екатеринбуржец как попало бросил свой «Гелендваген» и парализовал движение трамваев Екатеринбуржец как попало бросил свой «Гелендваген» и парализовал движение трамваев «Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину «Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину Народный гнев: мужчина напал на камеру фиксации автонарушений в Воронеже Народный гнев: мужчина напал на камеру фиксации автонарушений в Воронеже

На что жалуетесь?

Вернуться