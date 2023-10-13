Россия и Беларусь создают единую базу нарушителей ПДД

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Госдума РФ ратифицировала важное соглашение с Беларусью, направленное на повышение дисциплины водителей обеих стран и снижение аварийности на дорогах. Речь идет о документе о взаимном признании и исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере дорожного движения.
Соглашение ранее было одобрено на высшем уровне президентами России и Беларуси, а также подписано руководителями профильных ведомств — МВД двух стран. После прохождения стандартной процедуры ратификации в Совете Федерации и подписания Президентом РФ оно вступит в законную силу.
Главное, что даст это соглашение — возможность обмена информацией о всех зафиксированных административных правонарушениях в сфере дорожного движения между российской Госавтоинспекцией и ее белорусскими коллегами из ГАИ. Речь идет как о нарушениях, выявленных инспекторами в ходе регулярных рейдов на трассах, так и о штрафах, наложенных автоматическими комплексами фотовидеофиксации. Кроме того, прописан четкий алгоритм последующего взаимодействия по привлечению к административной ответственности и исполнению штрафных санкций в отношении граждан другого государства.
Главное, что даст это соглашение — возможность обмена информацией о всех зафиксированных административных правонарушениях в сфере дорожного движения между российской Госавтоинспекцией и ее белорусскими коллегами из ГАИ. Речь идет как о нарушениях, выявленных инспекторами в ходе регулярных рейдов на трассах, так и о штрафах, наложенных автоматическими комплексами фотовидеофиксации. Кроме того, прописан четкий алгоритм последующего взаимодействия по привлечению к административной ответственности и исполнению штрафных санкций в отношении граждан другого государства.
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