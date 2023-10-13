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Россия и Беларусь создают единую базу нарушителей ПДД

Россия и Беларусь создают единую базу нарушителей ПДД

Автор:
13 октября 2023 16:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Беларусь   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Госдума РФ ратифицировала важное соглашение с Беларусью, направленное на повышение дисциплины водителей обеих стран и снижение аварийности на дорогах. Речь идет о документе о взаимном признании и исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере дорожного движения.

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Метки: Автовсячина   Беларусь   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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5  комментариев
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35k
albedo 56 минут назад
Еще бы с Арменией так сделали.
Замучили машины с армянскими номерами.
Манера езды как у себя в Армении - совершенно хамская.
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377
vozmez_die 7 минут назад
...единую базу нарушЕНИЙ ПДД, а не "нарушителей..." )
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3k
portroy 8 минут назад
План по штрафам сам себя не выполнит)))
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