Россия и Беларусь создают единую базу нарушителей ПДД

Соглашение ранее было одобрено на высшем уровне президентами России и Беларуси, а также подписано руководителями профильных ведомств — МВД двух стран. После прохождения стандартной процедуры ратификации в Совете Федерации и подписания Президентом РФ оно вступит в законную силу.



Главное, что даст это соглашение — возможность обмена информацией о всех зафиксированных административных правонарушениях в сфере дорожного движения между российской Госавтоинспекцией и ее белорусскими коллегами из ГАИ. Речь идет как о нарушениях, выявленных инспекторами в ходе регулярных рейдов на трассах, так и о штрафах, наложенных автоматическими комплексами фотовидеофиксации. Кроме того, прописан четкий алгоритм последующего взаимодействия по привлечению к административной ответственности и исполнению штрафных санкций в отношении граждан другого государства.