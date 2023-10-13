Школьник врезался в машину и попал в больницу

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В Екатеринбурге на улице Агрономической ребенок перебегал дорогу и столкнулся с машиной. Школьника с травмами доставили в больницу.
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Первые, потому что не вбивали, что переходить (а уж тем более перебегать) дорогу, да ещё в неположенном месте - нельзя.
Вторые, потому что в школе либо вообще не учат ПДД, либо крайне мало отводят времени на такое обучение.
Пацан - потому что дурак (дураки платят).
А государство - потому что не выделяет средства на грамотность детей в садах и школах и не контролирует педагогический момент.
Там была курица, выбежавшая из-за автобуса.
Переход в неположенном месте, повреждение Т.С. (фара). Невозможность избежать ДТП (внезапность)
Сначала действительно пытались вменить управление объектом повышенной опасности, Но потом разобрались. И мне оплатили стоимость фары. Я ничего не платил никому.
а нынче времена поменялись
и родителям пионэра грамотные юристы ПРЕДЛОЖАТ немного подзаработать
поскольку точно знают - ИСК БЕССПОРНЫЙ
и проиграть они могут только в двух случаях :
1. КРОССОВЕР В УГОНЕ, ЗА РУЛЕМ - УГОНЩИК
тогда собственник не отвечает
2. ПИОНЭР НА СУДЕ САМ ЗАЯВИТ, ЧТО УМЫШЛЕННО БРОСИЛСЯ ПОД КОЛЕСА КРОССОВЕРА
.
во всех остальных случаях решение будет не в пользу собственника авто
почитай решения судов по этой теме
их нынче в Инете - полно
и судья у Шумского мнения спрашивать не будет