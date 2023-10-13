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Школьник врезался в машину и попал в больницу

Школьник врезался в машину и попал в больницу

Автор:
13 октября 2023 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Екатеринбурге на улице Агрономической ребенок перебегал дорогу и столкнулся с машиной. Школьника с травмами доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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26  комментариев
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Родителям надо по башке надавать
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 3 минуты назад
У пацана помеха справа .
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6k
Трям Полчаса назад
Не доживет он до своего первого секса!
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1k
Yapon_otez Час назад
Отвечать должны Родители, Школа, сам пацан и государство
Первые, потому что не вбивали, что переходить (а уж тем более перебегать) дорогу, да ещё в неположенном месте - нельзя.
Вторые, потому что в школе либо вообще не учат ПДД, либо крайне мало отводят времени на такое обучение.
Пацан - потому что дурак (дураки платят).
А государство - потому что не выделяет средства на грамотность детей в садах и школах и не контролирует педагогический момент.
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56k
dima423 Час назад
вот епанько...
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−4
Евгений Журавлёв Час назад
зеркало сломал ушл е пан
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Дальнобой

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