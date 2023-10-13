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В Екатеринбурге пьяная компания попыталась отобрать авто на глазах его владельца

В Екатеринбурге пьяная компания попыталась отобрать авто на глазах его владельца

Автор:
13 октября 2023 09:54
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   екатеринбург   конфликт   полиция   разборки   
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Трое мужчин напали на водителя Toyota Celica, избили его, отобрали ключи от машины, которую после попытались угнать.

9 октября около 18.00 компания нетрезвых мужчин напала на автовладельца в Академическом районе города. Они избили его и пытались забрать авто.


По данным некоторых СМИ, автовладелец отчасти знаком с хулиганами - кто-то из последних работал в сервисе по ремонту машин, куда хозяин Тойоты недавно обращался. Якобы эти товарищи сначала пытались вымогать у него деньги, а потом предприняли попытку нападения, заявив, что отдадут авто за 50 000 рублей.


Чем так автовладелец насолил работникам сервиса, что они пошли на преступление, предстоит выяснить полиции. Известно, что пострадавший обратился в полицию. Помимо разбитого лица и порванной одежды екатеринбуржец попал на ремонт своей машины - у Тойоты в той потасовке разбили лобовое стеклл.


В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту. Устанавливаются причины нападения и участники инцидента.

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Метки: Видео   авто   екатеринбург   конфликт   полиция   разборки   
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4  комментария
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91k
Херанука Паибалу Час назад
МАЛЕНЬКИЙ СОВЕТ
в такой драке 3:1 можно и "перо в бочину" получить
и умереть на обочине
.
выйди, отдай нахер авто
мать его так...
звони в полицию или 112, сообщай о РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ С ОРУЖИЕМ И ПОХИЩЕНИИ АВТО
.
сразу введут план ПЕРЕХВАТ, тачку найдут
и будет НОРМАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОСАДИТЬ ПРЕСТУПНИКОВ - РАЗБОЙ ГРУППОЙ ЛИЦ
а так, по видео - максимум - хулиганка
ни-о-чем
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13k
кот базилий 24 минуты назад
Что в башке у людей, рэкитиры дебильные
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2k
Оксид Бетона Час назад
Опять русские беспредельничают! Беспомощного кавказца или среднеазиата обижают!
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