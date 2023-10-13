В Екатеринбурге пьяная компания попыталась отобрать авто на глазах его владельца

9 октября около 18.00 компания нетрезвых мужчин напала на автовладельца в Академическом районе города. Они избили его и пытались забрать авто.

По данным некоторых СМИ, автовладелец отчасти знаком с хулиганами - кто-то из последних работал в сервисе по ремонту машин, куда хозяин Тойоты недавно обращался. Якобы эти товарищи сначала пытались вымогать у него деньги, а потом предприняли попытку нападения, заявив, что отдадут авто за 50 000 рублей.