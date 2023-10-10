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Авторский рассказ:«При движении без изменения полосы увидев что мерседес перестроился в правую полосу, решил сократить дистанцию до впереди едущего ТС. В этот же момент мерседес перестраивается обратно. Скорость моя была примерно 30 км/ч затормозил.Но тут сзади примерно на той же скорости или чуть больше (т.к. явно догонял) влетела мазда которая из крайней левой перестроилась в среднюю.Первые его слова были «вы что сделали то»Свою вину поначалу отрицал, говорил что это я резко затормозил.Даже сказал что я сначала ударил мерседес, из-за этого он в меня влетел. Сразу запись ему не показал, он реально думал что будет не виноват. Скачал запись чуть позже, хорошо есть вай фай на регистраторе.Первый кому он позвонил был юрист, я так понял ) С которым он проконсультировался сначала. По крайней мере он упоминал что-то про что ему юрист сказал и что он будет не виноват )Ему и водитель мерседеса всё объяснил что виноват тот кто сзади въехал будет.После просмотра записи вину признал и ДПС конечно тоже самое ему сказали.В страховку он не вписан, хорошо хоть страховка была.Маздаводу штраф за тонировку (вроде 500 рублей) и устранение на месте (а это стоимость самой тонировки в минус думаю примерно тысячи 3-4)штраф за несоблюдение дистанции 1500штраф за то что не вписан в страховку 500По повреждениям видимым сзади: крышка багажника, фонари оба, бампер, багажник открылся, но теперь не закрыть, уехал внутрь, думаю крылья тоже чуть повело.Спереди: правое крыло, фара, противотуманка, дверь пассажирская не открывается.внутри багажника пол поднялся похоже.По здоровью на месте от ушиба шея чуть болела, значения не придал, на следующий день кружилась голова, болела шея и голова, подташнивало, пришлось ехать в травмпункт. В результате больничный и сотрясение мозга. от удара, реально сильно ударился об подголовник.Итог один, смотрите на дорогу, соблюдайте дистанцию, делайте ОСАГО обязательно, не создавайте себе и другим проблем».