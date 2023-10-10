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Авария в Ярославле на площади Богоявления. Водитель автомобиля с видеорегистратором притормозил и в него сзади въехала Мазда. Водитель японской иномарки до последнего не признавал свою вину.
Авторский рассказ:
«При движении без изменения полосы увидев что мерседес перестроился в правую полосу, решил сократить дистанцию до впереди едущего ТС. В этот же момент мерседес перестраивается обратно. Скорость моя была примерно 30 км/ч затормозил.
Но тут сзади примерно на той же скорости или чуть больше (т.к. явно догонял) влетела мазда которая из крайней левой перестроилась в среднюю.
Первые его слова были «вы что сделали то»
Свою вину поначалу отрицал, говорил что это я резко затормозил.
Даже сказал что я сначала ударил мерседес, из-за этого он в меня влетел. Сразу запись ему не показал, он реально думал что будет не виноват. Скачал запись чуть позже, хорошо есть вай фай на регистраторе.
Первый кому он позвонил был юрист, я так понял ) С которым он проконсультировался сначала. По крайней мере он упоминал что-то про что ему юрист сказал и что он будет не виноват )
Ему и водитель мерседеса всё объяснил что виноват тот кто сзади въехал будет.
После просмотра записи вину признал и ДПС конечно тоже самое ему сказали.
В страховку он не вписан, хорошо хоть страховка была.
Маздаводу штраф за тонировку (вроде 500 рублей) и устранение на месте (а это стоимость самой тонировки в минус думаю примерно тысячи 3-4)
штраф за несоблюдение дистанции 1500
штраф за то что не вписан в страховку 500
По повреждениям видимым сзади: крышка багажника, фонари оба, бампер, багажник открылся, но теперь не закрыть, уехал внутрь, думаю крылья тоже чуть повело.
Спереди: правое крыло, фара, противотуманка, дверь пассажирская не открывается.
внутри багажника пол поднялся похоже.
По здоровью на месте от ушиба шея чуть болела, значения не придал, на следующий день кружилась голова, болела шея и голова, подташнивало, пришлось ехать в травмпункт. В результате больничный и сотрясение мозга. от удара, реально сильно ударился об подголовник.
Итог один, смотрите на дорогу, соблюдайте дистанцию, делайте ОСАГО обязательно, не создавайте себе и другим проблем».
«При движении без изменения полосы увидев что мерседес перестроился в правую полосу, решил сократить дистанцию до впереди едущего ТС. В этот же момент мерседес перестраивается обратно. Скорость моя была примерно 30 км/ч затормозил.
Но тут сзади примерно на той же скорости или чуть больше (т.к. явно догонял) влетела мазда которая из крайней левой перестроилась в среднюю.
Первые его слова были «вы что сделали то»
Свою вину поначалу отрицал, говорил что это я резко затормозил.
×
×
Даже сказал что я сначала ударил мерседес, из-за этого он в меня влетел. Сразу запись ему не показал, он реально думал что будет не виноват. Скачал запись чуть позже, хорошо есть вай фай на регистраторе.
Первый кому он позвонил был юрист, я так понял ) С которым он проконсультировался сначала. По крайней мере он упоминал что-то про что ему юрист сказал и что он будет не виноват )
Ему и водитель мерседеса всё объяснил что виноват тот кто сзади въехал будет.
После просмотра записи вину признал и ДПС конечно тоже самое ему сказали.
В страховку он не вписан, хорошо хоть страховка была.
Маздаводу штраф за тонировку (вроде 500 рублей) и устранение на месте (а это стоимость самой тонировки в минус думаю примерно тысячи 3-4)
штраф за несоблюдение дистанции 1500
штраф за то что не вписан в страховку 500
По повреждениям видимым сзади: крышка багажника, фонари оба, бампер, багажник открылся, но теперь не закрыть, уехал внутрь, думаю крылья тоже чуть повело.
Спереди: правое крыло, фара, противотуманка, дверь пассажирская не открывается.
внутри багажника пол поднялся похоже.
По здоровью на месте от ушиба шея чуть болела, значения не придал, на следующий день кружилась голова, болела шея и голова, подташнивало, пришлось ехать в травмпункт. В результате больничный и сотрясение мозга. от удара, реально сильно ударился об подголовник.
Итог один, смотрите на дорогу, соблюдайте дистанцию, делайте ОСАГО обязательно, не создавайте себе и другим проблем».
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Если он не вписан в страховку то считай ее нет)