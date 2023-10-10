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Устроил ДТП и пытался переложить вину на другого

Устроил ДТП и пытался переложить вину на другого

Автор:
10 октября 2023 09:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Авария в Ярославле на площади Богоявления. Водитель автомобиля с видеорегистратором притормозил и в него сзади въехала Мазда. Водитель японской иномарки до последнего не признавал свою вину.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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56k
dima423 Час назад
"...хорошо хоть страховка была" (с)
Если он не вписан в страховку то считай ее нет)
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7k
Vladimir 9 минут назад
Настали времена, когда одной камеры на регистраторе уже мало.
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Андрей 53 минуты назад
Вампир что ли? Лобач в хлам затонирован + ещё и в солнечных очках вышел.
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TheDimking Час назад
мог бы рядом с мерсом встать, нафига тормоз давить
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