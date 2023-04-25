Суровые будни американских автомехаников выглядят примерно так

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Reddit-сообщество Just Rolled Into the Shop документирует курьёзные моменты, с которыми приходится сталкиваться автомеханикам. Случается всякое. Иногда машину привозят в таком состоянии, что впору сказать «Тут нужен священник, а не автомеханик». Бестолковые клиенты попадаются сплошь и рядом. В общем, работа эта не из лёгких!
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4. Клиент: «Нужна замена пряжки ремня безопасности на заднем сиденье». А больше ничего не нужно?
7. «Водитель не захотел ждать эвакуатор и попросил знакомого дотащить его до автомастерской. Всего-то 6 километров»
9. Клиент: «Не гаснет лампочка уровня антифриза после долива. Посмотрите, в чём может быть дело»
11. «Клиент вернулся после того, как мы заменили масло на Subaru, заявив, что у него проблемы. Оказалось, новый сотрудник не затянул сливной болт»
17. «Клиент попросил проверить давление в шинах, потому что машина странно вела себя на дороге. И очень удивился тому, что я не могу проверить правое заднее колесо»
18. «"Bluetooth-аудиоплеер недоступен. Зажигание выключено". Дорогая Audi, клянусь, оно включено!»
19. «Клиентка приехала на этом... Водитель эвакуатора, который поставил запаску, не знал, что её вообще-то нужно накачать»
24. «Клиент хотел использовать камни вместо балансировочных гранул, чтобы не платить за них. Говорит, они в Оклахоме всё время так делали»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор автомеханик автомеханики и такое бывает рабочие будни ремонт машин суровые будни трудовые будни в магазине автозапчастей
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В прямом значении слова.
Спорим, что тупой сервисмен оставил включенным зажигание, потому что не понял, как иначе поставить автомат на неитраль?