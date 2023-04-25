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Суровые будни американских автомехаников выглядят примерно так

Суровые будни американских автомехаников выглядят примерно так

Автор:
25 апреля 2023 18:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   автомеханик   автомеханики   и такое бывает   рабочие будни   ремонт машин   суровые будни   трудовые будни в магазине автозапчастей   
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Reddit-сообщество Just Rolled Into the Shop документирует курьёзные моменты, с которыми приходится сталкиваться автомеханикам. Случается всякое. Иногда машину привозят в таком состоянии, что впору сказать «Тут нужен священник, а не автомеханик». Бестолковые клиенты попадаются сплошь и рядом. В общем, работа эта не из лёгких!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   автомеханик   автомеханики   и такое бывает   рабочие будни   ремонт машин   суровые будни   трудовые будни в магазине автозапчастей   
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11  комментариев
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797
Дмитрий 2 часа назад
Всратые иностранные фото , ненормальных которые кончили и обосрали свои авто.
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8k
Zhora Полчаса назад
Автовладельцы - колхозаны и свиньи, механики - рукожопы. Везде вроде бы они есть. Но такие свинарники в машинах почему-то только пиндосы разводят. Жрут свой фастфуд, мусор оставляют там же. С ужасом представляю, какая же у них там вонища...
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14k
a_komolow Полчаса назад
Ну и засранцы!
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46k
turyst Час назад
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Засранцы.
В прямом значении слова.
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46k
turyst Час назад
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9k
au3 Час назад
"14. «Ударный гайковерт активировал боковые шторки безопасности»"

Спорим, что тупой сервисмен оставил включенным зажигание, потому что не понял, как иначе поставить автомат на неитраль?
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6k
Mixalych Час назад
Шизики, они везде...
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877
liveevil 2 часа назад
Бл*, ну как можно доводить машину до такого состояния? Там же по любому вонь стоит неимоверная и при торможении сзади всё летит тебе в голову.

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