Продажа авто: все круги ада

Просто так нельзя расстаться со своим автомобилем, ведь сначала необходимо пройти через перекупа, познакомиться со спам-ботом, а потом нарваться на папочку-многодеточку, который у тебя обязательно попросит скидку.

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2. Авто, которое лучше не покупать 0

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3. Слушай Джейсона, он ерунды не посоветует 0

4. Что "да"? 0 Источник:

5. Чего только не придумают 0 Источник:

6. ))) 0 Источник:

7. Когда ты директор птицефабрики 0 Источник:

8. А чего не за 150? 0 Источник:

9. Интересно, машина под ковром ещё не проржавела насквозь? 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. Неожиданно 0 Источник:

12. Столкнулись две многодеточки 0 Источник:

13. Её нельзя просто так продать 0 Источник:

14. Круто ответил 0 Источник: