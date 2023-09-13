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Продажа авто: все круги ада

Продажа авто: все круги ада

Автор:
13 сентября 2023 19:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   авто   перекупы   подборка   продажа авто   
2789
15
Просто так нельзя расстаться со своим автомобилем, ведь сначала необходимо пройти через перекупа, познакомиться со спам-ботом, а потом нарваться на папочку-многодеточку, который у тебя обязательно попросит скидку.
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Метки: Прикол   Юмор   авто   перекупы   подборка   продажа авто   
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14  комментариев
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43k
Валерий 2 часа назад
как человек который недавно продавал свой авто могу сказать что это тот ещё квест с неадекватами и перекупами, причём продавал авто в отличном состоянии и по нормальной цене, если с перекупами всё ясно--типа "оооо братан та там ржавчина-вмятина-руль потёртый-и прочие микротрещины" короче отдай авто за полцены по братски! то как понимать обычных покупателей которые верят своим друзьям и знакомым типа спецам по авто когда те говорят--да там чё то цена не завышена, видимо пробег скручен или вообще какие то незаметные косяки и те идут дальше и покупают точно такие же машины у перекупов! по итогу продал я авто перекупу за 500 тысяч, а он его через два месяца перепродал за 650 тысяч, можно было конечно подождать и нашелся бы покупатель но если честно устал показывать авто да и кредит висит который гасить надо
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40k
Example 6.2.6 15 минут назад
Тут как повезёт, что покупатели бывают просто удивительные, что продавцы порой хотят впарить свой хлам, выдавая за коллекционную модель.
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2k
Ослик Иа на позитиве Полчаса назад
Когда продают-покупают автомобиль - недоверие с обоих сторон.
Есть вопрос, который бесит продавцов:
- Почему продаёте?..
Но на него обязательно нужно ответить. Хотя и не обязательно правду. Покупателю будет спокойнее.
Здесь как: пока у тебя деньги (пусть самые небольшие) - ты король. Как только ты отдал деньги - вместе с автомобилем приобретаешь чужой геморрой...
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10k
Фомич Час назад
Зять, когда покупает с рук, телефонный разговор начинает со слов...-День добрый! Я насчет машины. Чтобы не тратить время, сразу говорю, что я автослесарь со стажем, потому давайте честно о недостатках. Я прикину ремонт на минималках и начнем говорить о цене!.
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278
ruslan d 2 часа назад
а можно сдать в трейд ин
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