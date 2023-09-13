Продажа авто: все круги ада

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Просто так нельзя расстаться со своим автомобилем, ведь сначала необходимо пройти через перекупа, познакомиться со спам-ботом, а потом нарваться на папочку-многодеточку, который у тебя обязательно попросит скидку.
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Есть вопрос, который бесит продавцов:
- Почему продаёте?..
Но на него обязательно нужно ответить. Хотя и не обязательно правду. Покупателю будет спокойнее.
Здесь как: пока у тебя деньги (пусть самые небольшие) - ты король. Как только ты отдал деньги - вместе с автомобилем приобретаешь чужой геморрой...
а насколько часто зять покупает машины? ну просто интересно.
для личного пользования?
или тот же барыга-перекуп.
или просто помогает как подборщик друзьям знакомым?
я почему спрашиваю, у меня в семье машину для личного пользования гдет раз в лет пять-семь меняют, то есть относительно не часто.
ну и понятно шо за этот период как и стоимость работ, так и стоимость запчастей кардинально меняются.
себе когда брал машины, то и до ума не доводил ( а просто не зачем было) сел и поехал. да были грешки по лакокраске ( ну редко у кого их нет в возрасте 5-7 лет) но технически исправны все.
масла-фильтра для себя поменял и в путь. и еще ни одна за 60-100 тыс в семье не подвела. неисправности по пальцам могу персчитать.
да и в основном тяжки да втулки стабилизатора.
короче мне до ума доводить не приходилось, а лакакраску просто не выгодно для продажи шаманить, я 100 долл уступлю на царапину-мятину, чем за 300-500 сделаю (ну это идеально сделать в тон с соседними деталями, глобально скажем так)