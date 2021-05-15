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20 уникальных автомобилей, заслуживающих аплодисментов

20 уникальных автомобилей, заслуживающих аплодисментов (21 фото)

Автор:
15 мая 2021 13:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авто   автомобили   колхозный тюнинг   колхозный шик   необычные автомобили   ну и ну   
528
21
Удивительно, но факт: в этой подборке нет ни капли фотошопа - всё это реальные машины, встреченные на дороге. Просто у некоторых людей свое, особенное чувство прекрасного и видение того, каким должен быть автомобиль.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   авто   автомобили   колхозный тюнинг   колхозный шик   необычные автомобили   ну и ну   
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3  комментария
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livaneth 3 часа назад
Было-б интересно, если бы верхняя ни чем не отличалась от нижней. А это не так:
Во первых у той, которая сверху нет зеркал. То есть уже не предназначена для езды.
Во втроых посмотрите на ее колеса. Сравните с реальной перевернутой машиной. Вот так подвеска выпирает наружу колеса при разгрузке.
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vtoroyshans livaneth 20 минут назад
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Александр 37 минут назад
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