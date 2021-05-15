20 уникальных автомобилей, заслуживающих аплодисментов

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Удивительно, но факт: в этой подборке нет ни капли фотошопа - всё это реальные машины, встреченные на дороге. Просто у некоторых людей свое, особенное чувство прекрасного и видение того, каким должен быть автомобиль.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Во первых у той, которая сверху нет зеркал. То есть уже не предназначена для езды.
Во втроых посмотрите на ее колеса. Сравните с реальной перевернутой машиной. Вот так подвеска выпирает наружу колеса при разгрузке.